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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 121 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة للنيابة العامة

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بمعرفة قطاع التموين ومباحث التموين بالتعاون مع الوحدات المحلية على المخابز والأسواق والمحلات، أسفرت عن تحرير 121 محضرا في 9 مراكز بنطاق المحافظة وتم إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية المحاسب السيد محمد السيد دايره بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.


من جانبه، أوضح "دايره" - وفقا لبيان إعلامي صادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية - أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنزلة وتمي الامديد وأجا والمنصورة ومنية النصر وطلخا وجمصة والسنبلاوين ودكرنس، حيث تم المرور على 70 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بها وعدم توقفها بدون إذن رسمي أوعذر قهري عن الإنتاج، كما تم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين. 


وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين محاضر بمخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش وانتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعلان عن الأسعار وغش تجاري وسلع مجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفة تعليمات وتجميع سلع مدعمة وعدم تمكين حملة من أعمالها وإدارة منشأة بدون ترخيص وتجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية.


وشمت المحاضر أيضا عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن وجود مخازن وذبح خارج السلخانة واستخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، وتم التحفظ علي 2 طن نخالة و1000 لتر سولار و19 اسطوانة بوتجاز و10 شكائر دقيق 27% و20 شيكارة سماد فوسفات و20 شيكارة زوائد خليط و20 صفيحة جبنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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