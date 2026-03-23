لمحدودي الدخل.. إليك أفضل هواتف الفئة الاقتصادية في 2026

أعلنت هواوي رسمياً عن هاتف Enjoy 90 Plus الذكي، الذي في المرتبة الثانية بعد Pro Max ، لكنه يحمل في الوقت نفسه المواصفات الأساسية، بما في ذلك معالج Kirin 8000 نفسه.

مواصفات هاتف هواوي إنجوي 90

كما يتوافر طراز أقل تكلفة، وهو هاتف هواوي إنجوي 90 الأساسي، الذي يحتوي على بطارية كبيرة ومعالج كبير 8000A أقل قوة قليلاً.

ويأتي هاتف Enjoy 90 Plus بشاشة LCD عالية الدقة مقاس 6.67 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ويمكن أن تصل درجة سطوعها القصوى إلى 850 شمعة/م².

ويعمل الهاتف بمعالج Kirin 8000، الذي تدعي هواوي أنه يوفر تحسناً بنسبة 67٪ في الأداء مقارنة بالإصدارات السابقة.

وبالنسبة للكاميرا، فإن هاتف Enjoy 90 Plus مزود بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر أمامي بدقة 8 ميجابكسل.

ميزات هاتف هواوي إنجوي 90

يأتي الهاتف مزود ببطارية سعتها 6620 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 40 واط، بالإضافة إلى تحسينات البرمجيات التي أجرتها هواوي، يُشير ذلك إلى أن الهاتف مصمم ليدوم طويلاً دون الحاجة إلى إعادة شحن متكررة.

ويعمل هاتف Enjoy 90 Plus بنظام التشغيل HarmonyOS 6 فور إخراجه من العلبة.

وتشمل الميزات الإضافية مقاومة الماء والغبار بمعيار IP65، ومستشعر بصمة جانبي، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، ودعم تقنية Wi-Fi 7 وتقنية Bluetooth 6.0. يبلغ سمك الجهاز 8.32 ملم ووزنه 212 غرامًا.

يبلغ سعر النسخة ذات سعة 128 جيجابايت 1499 يوانًا، بينما يبلغ سعر النسخة ذات سعة 256 جيجابايت 1799 يوانًا.

وبالنسبة للطراز الأساسي، فهو يستخدم معالج Kirin 8000A ويشترك في نفس البطارية الكبيرة. كما أنه يعمل بنظام HarmonyOS 6 ويحتوي على ميزات تركز على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خاصية التعرف على الوجوه وأدوات لمنع الاحتيال أثناء المكالمات وداخل شبكات العائلة.