بمواصفات احترافية.. إليك أفضل أجهزة لوحية جديدة في 2026



تستعد شركة هواوي لإطلاق جهازين لوحيين جديدين ، وهما MatePad 11.5و PaperMatte يمثل هذا الإطلاق عودة هواوي إلى سوق الأجهزة اللوحية وكان آخر جهاز لوحي

سيعمل كلا الجهازين اللوحيين بنظام التشغيل HarmonyOS المبني على إصدار مفتوح المصدر من مشروع نظام أندرويد مفتوح المصدر (AOSP). ولن تدعم هذه الأجهزة خدمات جوجل للأجهزة المحمولة، وبالتالي لن تعمل تطبيقات جوجل بشكل أصلي.

هواوي ميت باد 11.5

ياتي كلا الجهازين MatePad 11.5 و PaperMatte بشاشة 11.5 بوصة بدقة 2.5K (2456 × 1600 بكسل). تستخدم شاشة PaperMatte طبقات مضادة للانعكاس تُقلّل من تداخل الضوء بنسبة 99% وتُخفّض انعكاسات الشاشة بنسبة 60%.

يتميّز الجهاز بتصميم معدنيّ موحّد بسماكة 6.1 مم فقط، ونظام صوت رباعيّ، ويأتي مزوّدًا بلوحة مفاتيح HUAWEI. يحتوي على بطارية بسعة 10100 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط.

يعمل بنظام HarmonyOS 4.3، ويُقدّم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت. أمّا بالنسبة للكاميرات، فهو مزوّد بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ميزات أجهزة هواوي



يُعدّ جهاز MatePad SE 11″ خيارًا اقتصاديًا. يتميز بشاشة WUXGA مقاس 11 بوصة وهيكل معدني موحد بسماكة 6.9 مم. يدعم قلم HUAWEI M-Pen Lite.

يعمل الجهاز ببطارية سعة 7700 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط. يعمل بنظام HarmonyOS 2.0، ويوفر ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت. يتضمن كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

أعلنت هواوي عن أسعارها الفعلية لجهاز MatePad 11.5 PaperMatte Edition المزود بلوحة مفاتيح، حيث يبلغ سعره ٣٠١٫١٣ دولار أمريكي ومن المتوقع أن يتوفر كلا الجهازين قريبًا عالميا