الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 24 من المصابين الفلسطينيين

أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الثانية بعد 160، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 162 أكثر من 2,500 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت نحو 1,100 طنًا سلال غذائية ودقيق، أكثر من 135 طنًا مواد إغاثية ومستلزمات عناية شخصية، ما يزيد عن 1,270 طنًا من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع، فضلًا عن إمدادات الشتاء الأساسية من مراتب وملابس شتوية.

كما استقبل الهلال الأحمر المصري، الدفعة الـ 24 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، مواصلًا جهوده الإنسانية في استقبالهم وتوديعهم وتيسير إجراءات العبور.

وانتشرت الفرق على معبر رفح من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية والتي شملت الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية.

هذا إلى جانب، توزيع كعك العيد والوجبات الغذائية الساخنة، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.