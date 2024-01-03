محافظ الدقهلية: توفير سيارتي إسعاف ومطافئ وعيادة طبية بصفة دائمة للمنطقة الاستثمارية بجمصة

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بوفد المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، بحضور رؤساء قطاعات المرافق ومديري مديريات الخدمات المختصة.

واستهدف اللقاء رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

واستعرض "مختار" عددا من المشكلات والمطالب والاحتياجات التي عرضها المستثمرون بالمنطقة خلال اللقاء.

ووجه رؤساء قطاعات المرافق ومديري مديريات الخدمات المختصين بالمحافظة بسرعة تحقيق المطالب والاحتياجات وحل المشكلات دعما للاستثمار وتلبية الخدمة للمستثمرين بالمنطقة.

كما وجه "مختار" بتوفير سيارة إسعاف وسيارة مطافئ وعيادة طبية بصفة دائمة للمنطقة الاستثمارية لتقديم الخدمات الصحية والطبية للعاملين بالمنطقة، بالتعاون مع مديرية الصحة وهيئه الإسعاف بالدقهلية من خلال منسق “حياة كريمة” بديوان عام المحافظة.

وتناول خلال اللقاء مشكلات ومطالب واحتياجات تتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وبقطاعات الكهرباء والتموين والبيئة والحماية المدنية ومشكلات تتعلق بهيئة الدواء ومباحث التموين.

وأكد "مختار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر، ووجه بتطويرها وتقديم جميع أوجه الدعم للمستثمرين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وتسهيل الإجراءات الاستيرادية والتصديرية لمنتجات ومستلزمات الإنتاج.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، ورؤساء شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ومديرو الحماية المدنية ومباحث التموين، ومسئولو قطاعات الكهرباء والاتصالات والزراعة والضرائب العقارية وهيئة الإسعاف وهيئة سلامة الغذاء، ومنسق حياة كريمة، ومديرو الاستثمار والبيئة والمرافق بديوان عام المحافظة، ورئيس مركز ومدينة ميت غمر، ومسئول التمويل بالبنك الأهلي.

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