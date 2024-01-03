محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من ملفي تقنين أملاك الدولة والتصالح

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أن الحفاظ علي حقوق وأراضي الدولة والمواطنين هو واجب وطني وديني ومهني علينا جميعاً الالتزام به، وشدد علي ضرورة حصر أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق لإعادة استغلالها في مشروعات قومية تخدم المواطنين وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول سواء كانت أراضي فضاء أو منشآت.



جاء ذلك خلال رئاسته لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والسادة مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.



كما أكد " المحافظ " أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات.



وأشار " مختار " إلى أن التخطيط والتنظيم والرقابة والمتابعة هما أساس متطلبات الوظيفة لأي مسئول وأساس النجاح والتفوق والاستعداد المسبق والمخطط للعمل هو سر التميز.



ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى علي الاستعداد والتنظيم الرائع والغير مسبوق خلال اصطفاف المعدات الهندسية لمجابهة الازمات والكوارث والذي اظهر بشكل مشرف وأكد علي مدي استعداد المحافظة الكامل لمواجهة أي أزمة او كارثة قد تقع .



وقال " مختار " إن نجاح إدارة ومنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظه وتفوقها جاء نتيجة العمل بروح الفريق الواحد من جميع اعضاء الجهاز التنفيذي حتي أصبحت اليوم مثل يحتذي به في جميع المحافظات وأصبح فريق إدارة المخلفات الصلبة اليوم يتم الاستعانة بهم من قبل وزارة التنمية المحلية لتدريب ونقل خبرات محافظة الدقهليه في ملف منظومة المخلفات الصلبه إلى جميع المحافظات .



ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والوحدات المحلية والتصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لأن الزراعة هي الثروة الحقيقية لمصر وهي اللبنة الأساسية في الاقتصاد المصري.



كما وجه " مختار " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمتابعة أي تغيرات جديدة أو مخالفات وإزالتها في المهد ، لمنع البناء المخالف سواء علي الأراضي الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع او البناء بدون ترخيص.



وأيضا وجه " المحافظ " بتكثيف العمل في ملف تقنين أملاك الدولة والاستعداد الكامل للانتهاء من ملف التصالح علي مخالفات البناء فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة وفقاً للقانون الجديد لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا علي أموال الدولة وتعظيم مواردها.



كما وجه" مختار " أيضاً تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبره لرفع المخلفات البلدية والصلبه ونواتج التطهير لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة ، حتي تصبح المحافظة خالية تماماً من تجمعات القمامة ونواتج التطهير التاريخية .



والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي قد وافق علي عدد من الموضوعات ، شملت الموافقة علي تقرير صفة النفع العام لمدرسة الناصرية الابتدائيه بالمنزلة المستأجرة لصالح هيئة الأبنية التعليمية.



كما تمت الموافقه علي توفير مقر مؤقت لمكتب بريد ميت غمر بمساكن المحطة التابعة للوحدة المحلية بميت غمر لحين الانتهاء من هدم وإعادة بناء مبني بريد ميت غمر .



وأيضاً تمت الموافقة علي مقر مؤقت لمكتب بريد دقادوس لحين صدور قرار التخصيص من رئيس الوزراء لقطعة الأرض المخصصة من المجلس التنفيذي لإنشاء مكتب بريد عليها .



كما تمت الموافقة علي تأجير مقر لصالح وحدة الشئون الاجتماعية بقرية سنفا مركز ميت غمر بمبني مجمع المصالح الحكومية بالوحدة المحلية بسنفا.



وتمت الموافقة أيضا علي تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لصالح مركز ومدينة المنصورة لتطوير وتوسعة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

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