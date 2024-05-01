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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن محمد الشناوي ومباراة الإسماعيلي

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق عن رفض محمد الشناوي الجلوس إحتياطيا في مواجهة الإسماعيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب إسلام صادق:" محمد الشناوي يرفض الجلوس إحتياطيا في مواجهة الإسماعيلي ..ولا صحة للتسريبات أن إستبعاده من قائمة الفريق بسبب الإصابة!".

 

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد الشناوي من قائمة الفريق الأحمر التي تستعد لخوض مباراة الإسماعيلي غدا الأربعاء في الجولة 20 بالدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب محمد الشناوي للإصابة في عضلة السمانة بجانب خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وديانج وحمزة علاء وكريستو وأفشة ونيدفيد وكريم فؤاد وطاهر محمد وكريم الدبيس لأسباب فنية.

 

 

وجاءت القائمة كالتالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - على معلول - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية -  أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا - رضا سليم -  بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست - وسام أبوعلي.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

 

 

 

 

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