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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث لأول مرة.. الفلبين تتهم بكين بزيادة التوترات في بحر الصين الجنوبي

بحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي

قالت بحرية الفلبين إن قوات خفر السواحل الصينية تزيد من التوتر في بحر الصين الجنوبي.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مسؤول إن الفلبين اتهمت خفر السواحل الصيني، اليوم الأربعاء بزيادة التوترات في بحر الصين الجنوبي بعد استخدامه لمدافع المياه التي ألحقت أضرارا بسفينتين من سفنه.

 

وقال العميد الجوي، جاي تارييلا، في إحاطة له: "لقد رفع خفر السواحل الصيني الآن التوتر ومستوى عدوانهم أيضا تجاه سفينة خفر السواحل الفلبينية".

 

وأضاف: "إن هذه هي المرة الأولى التي يمكننا فيها القول إن سفينة خفر السواحل قد تعرضت لمدفع مياه مباشر بهذا النوع من الضغط الذي أدى حتى إلى أضرار هيكلية".

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