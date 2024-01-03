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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ دراسات إيرانية: سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تستهدف استفزاز طهران

تفجير إيران
تفجير إيران

قال الدكتور محمد السعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية، إن إيران لديها رؤية خاصة بها بشأن الموقف الإقليمي، وترى أنها لا بد أن يكون لها دور في المنطقة.

وأضاف عبدالمؤمن خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران اعترفت بدعم كل الجبهات التي تستطيع أن تلحق أضرارا بإسرائيل، مثل سوريا والعراق وحزب الله، وذلك في إطار رؤية عامة إيرانية لإضعاف الوجود الإسرائيلي في المنطقة.

وأوضح أن إيران لا تتدخل بشكل واضح ضد إسرائيل خلال ما يحدث في غزة، لكن إسرائيل اتخذت منحا جديدا للمواجهة باغتيال موسوي المسئول الإيراني في سوريا، الذي كان يقوم بمهام مختلفة في سوريا والعراق لصالح إيران.

توجهات إرهابية

ولفت إلى أن إيران في الحقيقة لم تتصرف بحماقة، فهي تعرف الخطوط التي يصلح أن تتجاوزها أو التي لا يصلح أن تتجاوزها، وإسرائيل تحاول استفزازها بكل الطرق، حتى سياسة الاغتيالات هدفها استفزاز جماعات لها توجهات إرهابية داخل إيران.

 

ايران إسرائيل سوريا العراق توجهات إرهابية

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