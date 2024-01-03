طلب إحاطة بشأن التوزيع الجغرافي للصيادلة غير المتزوجات

قالت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، النائبة سارة النحاس، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئیس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار بشأن التوزيع الجغرافي غير المناسب للصيادلة الإناث غير المتزوجات.

وأوضحت النحاس في تصريحات خاصة، أنه بعد حركة تكليف الصيادلة دفعة 2021، تم ملاحظة توزيع الإناث في محافظات تبعد كثيرًا عن محافظاتهن الأم، مشيرة إلى قبول تظلمات الصيادلة المتزوجات بتعديل تكليفهم بسلاسة لمحل إقامتهم، ولكن لم يُنظر إلى تظلمات الصيادلة غير المتزوجات.

وفي سياق ذلك، طالبت عضو صحة البرلمان، بسرعة حل الأزمة وتقليل الاغتراب، وتوزيعهن داخل محافظاتهن أسوة بزملائهم المتزوجات، كنوع من التيسير والتخفيف عليهم.