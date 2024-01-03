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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قوات خاصة لقطع الرأس.. تدريبات أمريكية كورية جنوبية لاغتيال «كيم جونج أون»

كيم جونج اون
كيم جونج اون

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا، عن إجراء أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبات "قطع الرأس"؛ لاغتيال زعيم  كوريا الشمالية كيم جونج أون.

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 وأوضح التقرير أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي قال إنه لا يوجد حل سوى القضاء على زعيم كوريا الشمالية التي سماها بالمملكة المنعزلة.

وتابع التقرير أن الوزير الكوري الجنوبي أكد أن خيارات اغتيال كيم بفرقة "قطع الرأس"، وخيار نشر أسلحة نووية أمريكية، لا تزال مطروحة على الطاولة .

 وأكمل التقرير أن وزير الدفا ع الكوري الجنوبي أكد أن قوات العمليات الخاصة أجرت تدريبا إلى جانب القوات الأمريكية الخاصة .

ولفت التقرير أن صحيفة نيويورك بوست قالت إن تدريبات قطع الرأس أجريت في شهر ديسمبر وتتمحور حول سلسلة القتل التي تستهدف الصواريخ والمواقع النووية في كوريا الشمالية.

وتابع التقرير أن الإعلان عن هذه التدريبات جاء في وقت دعا فيه كيم جونج أون إلى حشد أقوى الوسائل لتدمير أمريكا وكوريا الجنوبية.

تدريبات كوريا كوريا الشمالية أمريكا اخبار التوك شو

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