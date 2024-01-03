كوريا الجنوبية.. مذكرة اعتقال ضد المشتبه به في طعن زعيم المعارضة

طلبت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم، الأربعاء، إصدار مذكرة اعتقال بحق المشتبه به في طعن زعيم المعارضة لي جيه-ميونج، حيث لا يزال يظل الأخير في المستشفى بعد الجراحة.

وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، قالت وكالة شرطة مدينة بوسان إنها قدمت طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد المشتبه به، الذي يعرف بلقب "كيم" ويبلغ 67 عامًا، بتهمة محاولة القتل إلى مكتب النيابة العامة لمنطقة بوسان.

ولم يتم بعد تحديد الجدول الزمني لاستجواب المشتبه به قبل الاعتقال.

واتهم "كيم" بطعن رئيس الحزب الديمقراطي المعارض في الجانب الأيسر من رقبته بينما كان يتظاهر بالحصول على توقيعه صباح الثلاثاء.

ووقع الهجوم بعدما تجول "لي" في موقع بناء مطار جديد في جزيرة "عاديوكدو" ببوسان. وتمت السيطرة على "كيم" على الفور واحتجازه في موقع الحادث.