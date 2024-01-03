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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد مبادرة جمع التبرعات لدعم أهالي غزة بمحافظة الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تجديد مبادرة جمع التبرعات لدعم أهالي غزة، وإطلاق قافلة أخرى للمساعدات الإنسانية؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك خلال رئاسته ،اليوم، لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء إسماعيل البركاوي نائب مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.
ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد والجاهزية التامة لامتحانات صفوف النقل، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب ،والتشديد على تكثيف الرقابة التموينية على السلع الأساسية ومتابعة كفاية الأرصدة؛ وطرح كميات من السكر المدعم بالمدن والقرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ،بالاضافة إلى تفعيل جميع وحدات العلاج عن بعد داخل المحافظة، وتوعية المواطنين بمقرّات الوحدات ومواعيد عملها والتخصصات التي تشملها.

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وأكد المحافظ على ضرورة وضع خطة زمنية لأعمال حملة مكافحة سوسة النخيل، وتقييم عمل الحملة خلال مراحل التنفيذ؛ للسيطرة على المشكلة وإنهاءها ،وحظر تخصيص أي أراضي بالمراكز الخمس تقع ضمن نطاق المناطق المحظورة التي قد تجور على الخزان الجوفي؛ حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

كما قرر المحافظ تخصيص 10 أفدنة لصالح الجامعة التكنولوجية بمركز بلاط، و5 أفدنة بمركز الداخلة لصالح جامعة الوادي الجديد. 

إجتماع المجلس التنفيذي إسماعيل اجتماع الأساسي استعداد الشعب الفلسطيني السلع الأساسية السكر المدعم الرقابة التموينية سكرتير عام المحافظة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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