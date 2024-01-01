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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد "المدينة الرياضية" و"رصف الطرق" بالمجمع الحكومى

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الإثنين، الأعمال الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بمقر المجمع الحكومي المميكن للمحافظة، يرافقه حنان مجدى نائب المحافظ وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية المعنية.

واطّلع المحافظ على مستجدات الأعمال، ووجّه المحافظ بفصل منطقة حمامات السباحة عن الملاعب الرياضية، وتشغيلها بشكل تجريبي للتأكد من جميع إجراءات الأمن والسلامة، وإنهاء أعمال اللاند سكيب والنجيل الصناعي الخاص بالملاعب.

ووجّه بعمل ساحات انتظار للسيارات، وزراعة نخيل وأشجار مثمرة بالمساحات الفضاء، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لإنارة مدخل المجمع والشوارع الداخلية. 

كما وجّه بإنشاء بوابة إضافية للمجمع الحكومي المميكن واستكمال مسار الطريق بالناحية الغربية؛ للربط بالطريق الدائري، وتجميل المنطقة المحيطة بمدخل المطار.

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