كاتب صحفي : تفجيرات كرمان وحادث بيروت يغيران قواعد الاشتباك في المنطقة

قال الكاتب الصحفى أشرف العشرى، إن تفجيري كرمان في إيران وحادث الاغتيال في بيروت أمس، سيغير قواعد الاشتباك في المنطقة، وربما يؤدي إلى مزيد من التصعيد، لأن إيران ستجد نفسها ضربت في عقر دارها.

وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن إيران لم تستقر على صيغة من يقف وراء التفجيرات، وقال وزير الداخلية الإيراني أن هناك طرحان، الأول أن إسرائيل تقف وراءها والثاني هو مسؤولية داعش عنها.



ولفت إلى أن كل الترجيحات داخل إيران تؤكد أن إسرائيل لها يد في تفجيرات كرمان، وبالتالي ربما يؤدي ذلك إلى مرحلة صراع جديد بين إيران وإسرائيل، وللمرة الأولى قد تتخلى إيران عن سردية سنرد في المكان والزمان المناسبين، لأنها ستجد نفسها أمام الرأي العام الإسرائيلي وسمعتها الإقليمية والدولية دون أن يكون لديها درجة كبيرة من تجاوز ما كان قائما على مدى السنوات العشر الماضية.