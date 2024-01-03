عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي : تفجيرات كرمان وحادث بيروت يغيران قواعد الاشتباك في المنطقة

ايران
ايران

قال الكاتب الصحفى أشرف العشرى، إن تفجيري كرمان في إيران وحادث الاغتيال في بيروت أمس، سيغير قواعد الاشتباك في المنطقة، وربما يؤدي إلى مزيد من التصعيد، لأن إيران ستجد نفسها ضربت في عقر دارها.

وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن إيران لم تستقر على صيغة من يقف وراء التفجيرات، وقال وزير الداخلية الإيراني أن هناك طرحان، الأول أن إسرائيل تقف وراءها والثاني هو مسؤولية داعش عنها.


ولفت إلى أن كل الترجيحات داخل إيران تؤكد أن إسرائيل لها يد في تفجيرات كرمان، وبالتالي ربما يؤدي ذلك إلى مرحلة صراع جديد بين إيران وإسرائيل، وللمرة الأولى قد تتخلى إيران عن سردية سنرد في المكان والزمان المناسبين، لأنها ستجد نفسها أمام الرأي العام الإسرائيلي وسمعتها الإقليمية والدولية دون أن يكون لديها درجة كبيرة من تجاوز ما كان قائما على مدى السنوات العشر الماضية.

تفجيري كرمان ايران بيروت الاشتباك التفجيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

استيلاء على نحو 17 مليون .. الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبري بوزارة المالية .. خاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

ترشيحاتنا

ضربة أمنية لـ سارقيّ بث القنوات المشفّرة

روسيا: لم نحب الفرنسيين قط .. والآن نحن مقتنعون بذلك

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. كيفية دفع الفاتورة لضمان عدم انقطاعها

أخطاء الامتحانات لا تتوقف| حكاية سؤال أولى إعدادي عن هرم سقارة.. وتحقيق عاجل مع واضعه

من المرشح للقب أمم أوروبا.. ارسن فينجر يتوقع المنافسين وتصريح ناري عن منتخب ألمانيا

بدء تطبيق خطة تخفيف الأحمال الجديدة.. الكهرباء هتقطع أمته في بيتك؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صندوق خشبي مزخرف بالذهب يكشف سرًا ثمينا عن توت عنخ آمون

بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لـ منى الشاذلي | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأبيض؟.. خبيرة تغذية توضح

التفاح الأخضر | كنز لصحتك تعرف على فوائده

فيديو

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ