بسبب حرب غزة|انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.. كاتب صحفي يحلل المشهد.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن هناك انقساماً داخل المجتمع الإسرائيلي وانقسام بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بسبب أحداث غزة .

وقال عماد الدين حسين في حواره في برنامج "المشهد" المذاع على قناة "تن": "نتنياهو لديه انقسام كبير داخل حكومته وهو يسعى وراء استمراره في منصبه".

وأضاف عماد الدين حسين: "المجتمع الإسرائيلي توجه إلى أقصى اليمين المتطرف"، مضيفًا: "غالبية المجتمع الإسرائيلي متطرف ويتحدث عن حلول نهائية للصراع مع الفلسطينيين".

وتابع عماد الدين حسين: "أماكن كثيرة في قطاع غزة غير صالحة للحياة"، مضيفًا: "الحكومة الإسرائيلية تشعر ان الوضع العام في المنطقة قابل لتنفيذ مخطط إنهاء القضية الفلسطينية".

وأكمل عماد الدين حسين: "من الضروري استيعاب المخططات الإسرائيلية وبدء اتخاذ إجراءات لإيقاف هذه المخططات".