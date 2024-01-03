الخارجية الأمريكية: قلقنا شديد بشأن خطر امتداد صراع غزة إلى جبهات أخرى

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجلا، يفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشدة إزاء خطر امتداد صراع غزة إلى جبهات أخرى.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية في لبنان، دانا أبو شمسية، إن إسرائيل رفعت حالة التأهب على طول الحدود اللبنانية، إثر الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين، منذ مقتل القيادي الفلسطيني في حركة حماس صالح العاروري.

مقتل صالح العاروري

أشارت إلى أن القصف المتبادل في الوقت الحالي بين إسرائيل وحزب الله وفصائل المقاومة، ليس هو الرد الرسمي على مقتل صالح العاروري، حيث كانت تنقل “دانا” إفادتها، ويسمع في الخلفية صوت القصف المدفعي بوضوح.