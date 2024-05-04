بسبب أعمال الصيانة .. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالعبور

أعلنت شركة الكهرباء قطع التيار الكهربائي ، عن عدة مناطق بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.



وقال بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، نقلا عن شركة الكهرباء، يرجى العلم أنه سوف يتم عمل صيانة لأكشاك الكهرباء اليوم السبت 4_5_2024 من الساعة الـ 10 صباحأ حتى الإنتهاء من أعمال الصيانة.



وأشار إلي أن المناطق المتأثرة بالفصل هي علما بأن الأماكن المتأثرة بالفصل هي المنطقة الصناعية الأولى&المنطقة الصناعية ب&ج اكشاك أرقام (١٢ & ١٣ & ١٤ / ١ أ)&(١ & ٢ & ٦ / ٥ & صابر حليم & إيجي فوما & كريازى للأجهزة ٢)، وفي البلوكات الاتية (١٣٠٠٣ & ١٣٠٠٥)&(بلوك المحاجر) .



وطالبت شركة الكهرباء المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، بتدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء من أعمال الصيانة حتى لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية.