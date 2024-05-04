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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لشم النسيم .. حملة موسعة على محلات الأسماك واللحوم بالقليوبية

حملة بيطرية
حملة بيطرية

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية ، حملة تفتيش على اللحوم بالاشتراك مع إدارة المتابعة بالمحافظة وإدارة التموين بطوخ والطب البيطري، وذلك في إطار الاستعدادات للاحتفال بشم النسيم، والتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والأسماك بالأسواق والمجازر حفاظا على صحة المواطنين.


وقالت مديرية الطب البيطري أن الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.


وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن و670 كيلو جرام لحم مفروم وكبدة وسحب عينات، وكذلك 100 كيلو لحوم هندية منتهية الصلاحية، و30 كيلو دهن حيوانى غير صالح للاستهلاك الآدمى وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية الطب البيطري طوخ شم النسيم اللحوم والأسماك

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