أستاذ علوم سياسية: الأزمة في غزة شهدت تحولا نوعيا في الأسبوع الأخير

أكد محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن عام 2024 هو عام الأزمات المستمرة على مستوى العالم .

وقال محمد كمال في حواره في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" المشهد الدولي سيكون به أزمات في عام 2024 ".

وأضاف محمد كمال :" خلال الأسبوع الأخير شهدت الأزمة في غزة تحولا نوعيا "، مضيفا:" غزة تعاني من أزمة إنسانية كبيرة ".

وتابع محمد كمال :" تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن 80 % من سان غزة أصبحوا نازحين، وأن 50 % من سكان غزة مهددين بخطر المجاعة ".

ولفت محمد كمال :" قطاع غزة تعرض إلى دمار واسع خاصة في البنية التحتية ".