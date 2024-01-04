مرعب ويصعب تشخيصه وأعراضه المبكرة خادعة.. هذا كل ما تريد أن تعرفه عن سرطان المعدة المميت وكيفية الوقاية

سرطان المعدة ليس مرضا نادرا، فهو يحتل المرتبة السادسة في قائمة السرطانات، ولكنه لا يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ولكن الملفت في هذا المرض، أن فرص البقاء على قيد الحياة معه ليست جيدة، حيث يموت ثلثاهم في النهاية بسبب مرض الورم، والتشخيص المتأخر للمرض يعني أن ثلاثة أرباع المرضى لديهم تشخيص سيئ ولا يمكن علاجهم بالجراحة وحدها.

وبحسب تقرير مفصل نشرته صحيفة فوكس الألمانية حول المرض، فإن عامل الخطر الوحيد النسبي لسرطان المعدة هو جرثومة المعدة هيليكوباكتر بيلوري، وهذا من شأنه أن يكون عامل الخطر رقم 1، ومع ذلك، فإن حوالي ربع الألمان مصابون بهذه البكتيريا، ولكن نسبة قليلة منهم فقط يصابون بسرطان المعدة، ولم يتضح بعد سبب إصابتهم بالمرض، كما لا يزال الكثير غير معروف عن أسباب الإصابة بسرطان المعدة.

التدخين والكحول والسمنة ونظام التغذية والعلاقة مع المرض

ووفقا للصحيفة الألمانية، فهناك أدلة على أن التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بهذا المرض، أما فيما يخص الكحول، فلا يوجد دليل ملموس على أن الكحول يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، ومع ذلك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى التهاب بطانة المعدة، أي التهاب المعدة، أو حتى قرحة المعدة، ويمكن أن يؤدي التهاب المعدة المزمن ومرض الارتجاع إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة عند تقاطع المريء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتشكل سرطان المعدة نتيجة عمليات سابقة في المعدة، ويعتبر ارتجاع الصفراء أيضًا أحد عوامل الخطر، حيث ينشأ هذا الخطر، على سبيل المثال، من زيادة الوزن بشكل كبير.

وفيما يتعلق بموضوع السمنة والتغذية، يفترض العلماء أن النظام الغذائي غير المتوازن الذي يحتوي على الكثير من منتجات اللحوم المصنعة والأطعمة المملحة بشكل كبير، ولكن أيضًا الأطعمة المدخنة والمشوية، يعزز الإصابة بسرطان المعدة - والنيتروزامينات الكلمة الرئيسية، والمعروفة بأنها مسببة للسرطان، وتشكل الأطعمة الفاسدة والمتعفنة خطراً على الصحة العامة، بما في ذلك سرطان المعدة.

سرطان المعدة مع تغيرات جينية معينة

وهناك أيضًا مكونات وراثية في تطور سرطان المعدة، مثل أقارب الدرجة الأولى (الأطفال والأشقاء) للمرضى المصابين بسرطان المعدة لديهم خطر متزايد - أي إذا كان الأب أو الأم أو الأشقاء مريضين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث سرطان المعدة في حالة وجود شكل معين من سرطان القولون (سرطان القولون والمستقيم الوراثي) أو سرطان الثدي.

وهؤلاء هم المرضى الذين يعانون من تغيرات في تركيبهم الجيني، على سبيل المثال ما يسمى بعدم استقرار الأقمار الصناعية الدقيقة (MSI)، لديك خطر متزايد للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان المعدة والأمعاء، ويؤكد أطباء الأورام أنه يجب علينا التفكير في هذا الأمر إذا كان المريض يعاني من سرطان القولون أو إذا كانت هناك عدة حالات سرطانية في العائلة، ومع ذلك، كل هذه مجرد عوامل خطر محتملة، فلا نعرف السبب وراء إصابة معظم المرضى بالمرض، لأنه لا ينطبق عليهم أي من عوامل الخطر هذه.

راقب نفسك ... تلك هي العلامات المبكرة للمرض

وبالإضافة إلى هذه الحقيقة، هناك الصعوبة الثانية في سرطان المعدة، وهو التشخيص المتأخر، وذلك لأن الأعراض غير محددة إلى حد ما وتؤثر على المعدة، ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها باعتبارها مشاكل يومية غير ضارة.

والعلامات المبكرة يمكن أن تكون:

الشعور بالامتلاء، والضغط في المعدة

الانزعاج العام في الجزء العلوي من البطن

التجشؤ

غثيان

القيء

انتفاخ

فقدان الشهية

وينصح الخبراء أنه يجب على أي شخص يعاني من واحد أو أكثر من هذه الأعراض لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع أن يقوم بفحصه من قبل الطبيب، و

حاصرات الأحماض علاج وهمي يؤخر اكتشاف السرطان

ومع ذلك، فإن العديد من المصابين لا يأخذون هذه الأعراض على محمل الجد ويحاولون تخفيفها عن طريق العلاج الذاتي - وبالتالي إضاعة وقت ثمين للعلاج المبكر للسرطان وبالتالي فرصة كبيرة للشفاء، وعلى سبيل المثال، يمكنك استخدام حاصرات حمض المعدة المتوفرة بدون وصفة طبية أو التي يصفها الطبيب، ثم يختفي الألم فعلياً.

ولكن المشكلة أن السرطان نفسه لا يسبب الألم في بداية المرض، بل إن خلل الغشاء المخاطي الذي يسببه يتهيج بسبب حمض المعدة - وهذا يسبب الألم، ويختفي هذا الألم عندما يتم حظر حمض المعدة لأنه لم يعد يهيج الغشاء المخاطي، وهذا لا يؤثر على نمو السرطان ويمكن للورم أن ينتشر دون عائق.

الأداة التشخيصية الأكثر أهمية – تنظير المعدة

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإنه لذلك يوصي طبيب الأورام بشكل عاجل بتوضيح الأعراض من خلال التنظير المضمون الجودة، أي في عيادة أمراض الجهاز الهضمي التي تجري هذه الفحوصات يوميًا أو في المركز المناسب، ويستغرق تنظير المعدة بضع دقائق فقط؛ لا يستطيع الطبيب فحص حالة المريء والمعدة حتى الاثني عشر فحسب، بل يمكنه أيضًا اختبار ما إذا كانت هيليكوباكتر موجودة وربما أخذ المزيد من عينات الأنسجة.

وفي معظم الحالات، لا يتم اكتشاف ورم، بل جرثومة المعدة أو توسع أو نزوح المنطقة الواقعة بين المعدة والمريء (فتق)، وهو ما يمكن أن يسبب الارتجاع، ويمكن أن يساعد التغيير في النظام الغذائي هنا أو قد يكون الدواء ضروريًا، ومع ذلك، في بعض الأحيان، يكتشف الطبيب سرطان المعدة، وفي كثير من الأحيان في المنطقة الانتقالية إلى المريء، حسبما يفيد الخبراء الممارسون، والسبب في ذلك هو أن هناك المزيد والمزيد من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن للغاية، والوزن الزائد يضغط على تجويف البطن، ولهذا السبب تتدفق الأحماض الصفراوية وحمض المعدة مرة أخرى إلى المنطقة الانتقالية إلى المريء، وهو غير مصمم للاتصال المتكرر بهذه الأحماض وبالتالي يتضرر.

سرطان المعدة لا يعتمد على العمر .. وتلك وسائل العلاج

ولا يمكن الإجابة على كم هي الفترة الزمنية بين سرطان المعدة في المراحل المبكرة وظهور النقائل، ومع ذلك، فإنه يجب الحذر من أسطورة التي تقول إن لورم ينمو ببطء فقط لدى كبار السن، ولدينا أيضًا مرضى كبار السن يعانون من سرطان المعدة سريع النمو، ومرضى صغار السن، ويجب على الشباب أيضًا أن يأخذوا مشاكل المعدة على محمل الجد وألا يتجاهلوها قائلين: "عمري 35 عامًا فقط، لذا لا يمكن أن يكون الأمر سيئًا، مثل السرطان".

وعلاجات سرطان المعدة، يكون العلاج الكيميائي بالإضافة إلى الجراحة، وفقط في المراحل المبكرة، أي عندما يقتصر سرطان المعدة على الغشاء المخاطي، تكون الجراحة وحدها هي العلاج الأمثل، إذن فهذه هي الطريقة الوحيدة لعلاج المريض، ومع ذلك، فإن معظم المرضى يحتاجون إلى أكثر من مجرد العملية، كما يقول العالم، وبالنسبة للأورام المتقدمة محليًا (بدون ورم خبيث)، يتكون العلاج من العلاج الكيميائي والجراحة وتكرار العلاج الكيميائي، ويهدف العلاج الكيميائي قبل الجراحة إلى تقليص الورم ومكافحة النقائل (غير المرئية) في مرحلة مبكرة.

الوقاية من سرطان المعدة – ثلاثة تدابير

وتختم الصحيفة الألمانية تقريرها، وتقول، إن ما سبق يجعل الاحتياط والوقاية أكثر أهمية، وهذا يشمل، من ناحية، وجود مشاكل طويلة الأمد في المعدة يتم توضيحها من خلال تنظير المعدة - ولا يهم عمر الشخص المصاب، ومن ناحية أخرى، يجب على الجميع الانتباه إلى العوامل الثلاثة التالية، وذلك نظرًا لأنه لا يُعرف أي شيء تقريبًا عن تطور سرطان المعدة، فلا يوجد سوى القليل جدًا:

الاهتمام بنظافة الطعام، وعدم تناول الأطعمة الفاسدة أو أي شيء متعفن

لا تدخن

تجنب زيادة الوزن

وهذا لا يمكن أن يحمي المعدة فحسب، بل من المعروف أنه يعزز الصحة العامة - يعد عدم التدخين والحفاظ على وزن طبيعي من أهم التدابير الوقائية ضد أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، ولكن أيضًا ضد السرطان.