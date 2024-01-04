مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستجيب لـ 42850 شكوى واستغاثة

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهد المبذول من مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للاستجابة لـ (42850) شكوى واستغاثة خلال الفترة من 1/1/2018حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى .

وأكد المحافظ أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد استقبل خلال عام 2018 (10996) شكوى كما استقبل خلال عام 2019 (10780) شكوى بالإضافة لاستقبال (7987) شكوى خلال عام (2020) ،فضلاً عن استقبال (8208) شكوى خلال عام 2021 واستقبل (2818) شكوى خلال عام 2022 و كذلك استقبل (2061) شكوى خلال عام 2023 ،بإجمالى (42850) شكوى ، تم الرد علي (42850) شكوى بنسبة 100٪ .

وأكد أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن ، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى .

كما أوضح محافظ الشرقية أنه التقى بالمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة (9) مرات خلال عام 2023 وذلك خلال اللقاءات الأسبوعية لاجتماع خدمة المواطنين للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لهم وتلبيه كافة مطالبهم في حدود الامكانيات المتاحة وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال اللقاءات تم تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجا من مديرية التضامن الاجتماعي وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات كما تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر ،فضلاً عن تكليف كلاً من وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالشرقية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات التي تعاني من أمراض مزمنة ،بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين القادرين على العمل من خلال مديرية القوى العاملة وأيضاً توفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.

وفى سياق متصل أضاف إبراهيم عز الدين مصطفى مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن مكتب خدمة المواطنين قد أستقبل خلال شهر ديسمبر الماضى (213) شكوي وطلب تم الرد علي (213) شكوى بنسبة 100٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والاحياء وإدارات الديوان العام تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

وأوضح مدير إدارة خدمة المواطنين إن الشكاوى التي استقبلتها الادارة خلال الفترة من 1/1/2018 حتى نهاية ديسمبر الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.