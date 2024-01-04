عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستجيب لـ 42850 شكوى واستغاثة

صدى البلد

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهد المبذول من مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للاستجابة لـ (42850) شكوى واستغاثة خلال الفترة من 1/1/2018حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى .

وأكد المحافظ أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد استقبل خلال عام 2018 (10996) شكوى كما استقبل خلال عام 2019 (10780) شكوى بالإضافة لاستقبال (7987) شكوى خلال عام (2020) ،فضلاً عن استقبال (8208) شكوى خلال عام 2021 واستقبل (2818) شكوى خلال عام 2022 و كذلك استقبل (2061) شكوى خلال عام 2023 ،بإجمالى (42850) شكوى ، تم الرد علي (42850) شكوى بنسبة 100٪ .

وأكد أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن ، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى .

كما أوضح محافظ الشرقية أنه التقى بالمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة (9) مرات خلال عام 2023 وذلك خلال اللقاءات الأسبوعية لاجتماع خدمة المواطنين للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لهم وتلبيه كافة مطالبهم في حدود الامكانيات المتاحة وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال اللقاءات تم تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجا من مديرية التضامن الاجتماعي وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات كما تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر ،فضلاً عن تكليف كلاً من وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالشرقية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات التي تعاني من أمراض مزمنة ،بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين القادرين على العمل من خلال مديرية القوى العاملة وأيضاً توفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.

وكيل صحة الشرقية يتابع عمل الفرق بمستشفى الصدر لاعتماده ضمن منظومة التأمين الشامل

وفى سياق متصل أضاف إبراهيم عز الدين مصطفى مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن مكتب خدمة المواطنين قد أستقبل خلال شهر ديسمبر الماضى (213) شكوي وطلب تم الرد علي (213) شكوى بنسبة 100٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والاحياء وإدارات الديوان العام تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

وأوضح مدير إدارة خدمة المواطنين إن الشكاوى التي استقبلتها الادارة خلال الفترة من 1/1/2018 حتى نهاية ديسمبر الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.

الجمهورية الجديدة التضامن الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السيسى رئيس الجمهورية الشرب والصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

نداء عاجل من حماس للشعوب العربية والإسلامية

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

ترشيحاتنا

شاهد.. اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد

بعد التفجير الإرهابي.. حقيقة إطلاق النار في مدينة كرمان عند قبر قاسم سليماني

"صدى البلد" داخل منزل حلمي بكر.. وزوجة الموسيقار: الحمد لله في تحسن

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بوسط قطاع غزة

هاني الناظر يكشف الفرق بين «الجدري» و«الجديري المائي».. وهذه وصفة العلاج في المنزل

مالك شركة وفتاة عشرينية.. أول صورة لـ ضحية شقة المعصرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاح أول عملية زرع قلب جزئي في العالم.. مفاجأت مذهلة واجهت المريض

70 شخصًا مدفونين بأوضاع غريبة.. اكتشاف مقبرة نادرة من العصور الوسطى بهذا البلد

مين أحلى ؟.. 3 نجمات بنفس الفستان الريش فى رأس السنة

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

فيديو

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ