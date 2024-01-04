الشرطة الإنجليزية تعتقل 5 مشجعين خلال مباراة نيوكاسل وبروسيا دورتموند

أُعلن عن اعتقال خمسة أشخاص بتهمة تكدير الأمن خلال مباراة فريق نيوكاسل الإنجليزي وضيفه بروسيا دورتموند الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تم القبض على مجموعة من المراهقين للاشتباه في قيامهم بعملية سطو في 25 أكتوبر الماضي داخل الملعب، وتم إطلاق سراحهم لاحقًا دون وجود تهم موجهة إليهم.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، أن برشلونة يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، وذلك لزعمهم بأنهم متهمين بانتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

ووفقا للتقرير، فإن برشلونة أدرج حسابات غير صحيحة لمدة 3 أعوام، ولم يعلق اليويفا أو النادي على الأمر.

ويجب أن يتم تعويض نفقات النادي من خلال الإيرادات المرتبطة مباشرة بأعمال كرة القدم.