نحتفظ بحق الرد.. بيان عاجل للوزراء العراقي بعد الاعتداء على مقر أمني

أعربت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي استهدف أحد المقار الأمنية العراقية في بغداد.

وقالت الخارجية العراقية في بيان لها ، ان الوزارة تعبر عن إدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي استهدف اليوم الخميس أحد المقار الأمنية العراقية".

وأكدت الوزارة بيانها ان الاعتداء على تشكيل أمني يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويخضع لسلطة الدولة تصعيد خطير".

وختمت الوزارة بيانها "العراق يحتفظ بحقه باتخاذ موقف حازم وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأرضه وقواته الأمنية.