الثانوية العامة.. إتاحة التحويل من علوم لرياضة والعكس حتى 22 فبراير

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن طلاب الثانوية العامة 2024 .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة 2024 التحويل من شعبة علمي علوم إلى شعبة علمي رياضة والعكس حتى موعد أقصاه الخميس الموافق 22 فبراير 2024 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجوز أيضا لطلاب الثانوية العامة الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان اي فرع من فروع الرياضيات او اي من مادتي الأحياء والجيولوجيا .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يسمح لطلاب الثانوية العامة 2024 التحويل من أدبي لعلمي او العكس طالما ادى الامتحان في شعبته في الصف الثاني الثانوي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لا يسمح لطلاب الثانوية العامة 2024 بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول اعتبارا من السبت 22 يونيو 2024 .

كما تقرر عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني اعتبارا من السبت 24 أغسطس 2024

الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها بدخول الامتحان:

- يسمح للفئات الآتية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الحالى، الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى في العام الدراسي 2023,2024 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه ( العلمية - الأدبية ) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم .

- الطلاب الراسبون عام 2023 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل بيانتهم ( استمارة الكترونية جديدة ) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي 2012,2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى ) على نظام المنازل ( ولم يستنفدوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا ، فعليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتسجيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم .

- الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة الكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم و في حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة ( إسقاط القيد )

- بعد ثبوت العذر القهري وفقاً لأحكام القرار الوزارى رقم ( ۲۳۷ ) لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته ، لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما .