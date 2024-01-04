الهلال الأحمر الفلسطيني: نشكر مصر على إنشاء مخيم للنازحين في خان يونس..فيديو

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القطاع الجنوبي دُمر تماما جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف حنجل، خلال مداخلة ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "كل الشكر لمصر على إنشاء مخيم للنازحين في خان يونس"، لافتا: "عدد النازحين إلى جنوب غزة بلغ 1.8 مليون فلسطيني منهم 900 ألف طفل".

وأشار: "الهلال الأحمر المصري يقوم بمبادرة لإقامة معسكر إغاثة في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة على مساحة 100 فدان "، موضحا: "جهد مشكور من الهلال الأحمر المصري حول إيجاد معسكر للنازحين".

