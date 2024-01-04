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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق جامعة الوادى الجديد يفوز بكأس المحافظ للجان الرياضية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

فازت اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة الوادى الجديد ببطولة كأس السيد اللواء ا.ح الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد في خماسي كرة القدم التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة   على ملاعب الصالة المغطاة بالخارجة والتى أقيمت المباراة النهائية بين فريق اللجنة الرياضية بالجامعة واللجنة الرياضية بديوان عام المحافظة والتى انتهت بفوز فريق الجامعة بهدفين للاشيء .

وفور فوز فريق الجامعة بكأس المحافظ للجان الرياضية  قدم رئيس اللجنة الرياضية بالجامعة الشكر  للأستاذ الدكتورعبد العزيز طنطاوى - رئيس الجامعة لدعمه الدائم للجنة الرياضية للعاملين بالجامعة وكذلك كافة الأنشطة علي مستوى الجامعة ، وجزيل الشكر لجميع أعضاء البعثة الموقرة الذين مثلو اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة (اللاعبين والإداريين والمدير الفني وأعضاء مجلس الإدارة).
هذا وقد تقدم الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة بالتهنئة لأعضاء فريق اللجنة الرياضية بالجامعة لفوزه بكأس البطولة متمنيا لهم مزيد من التوفيق والنجاح للارتقاء بجامعة الوادى الجديد.

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