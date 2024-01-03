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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: 450 ألف فدان إجمالي مساحات القمح هذا الموسم

زراعة قمح
زراعة قمح

أعلن الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أنه تمت زراعة 450 ألف فدان من القمح فى الموسم، منها 330 ألف فدان بنطاق أراضى المراكز، و120 ألف فدان بالتعاون بين وزارة الزراعة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ضمن مبادرة "ازرع" تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بالمحافظة.

وقال المرسى، فى بيان له، إن التحالف الوطنى استطاع توفير التقاوى للفلاحين بتخفيضات وصلت إلى 50% والمعتمدة بشكل آمن من وزارة الزراعة، وتسعى المبادرة إلى تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى، مؤكداً أنه تم توفير تقاوى القمح عالية الجودة بجميع الإدارات الزراعية ومراكز الإرشاد بأسعار مخفضة كنوع من أنواع الدعم للمزارعين، وكذلك إنتاج أصناف عالية الجودة.

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ووجه بتكثيف الرقابة على الحقول الزراعية ضمن جهود المديرية للتوسع فى زراعة المحصول، وتجربة أصناف ذات إنتاجية مرتفعة، مثمنًا دعم اللواء محمد الزملوط للتجارب العلمية، التى تستهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، بالتزامن مع الخطط والحوافز التى تقرها الدولة لدعم الإنتاج والمزارعين. 

50 ألف فدان استصلاح الأراض استراتيجي 50 الف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة زراعة المحصول

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