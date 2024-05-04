أصدقاء منذ الطفولة.. هيثم نبيل يكشف علاقته بالمخرج محمد سامي

كشف المطرب هيثم نبيل تفاصيل أعماله المقبلة في مجال الطرب والسينما، قائلا: حياتي في الغناء على المسرح مباشرة أمام الجمهور لايف، خصوصا أن نتيجة الغناء بتظهر في نفس لحظة الغناء.

وأضاف المطرب هيثم نبيل خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن فرقته الموسيقية متعاونة معه بدرجة كبيرة وهناك تفاهم كبير في الأداء الجماعي بينهم.

محمد سامى

وأوضح المطرب هيثم نبيل أنه قام بـ6 أعمال مع المخرج محمد سامي، مؤكدا أن هناك صداقة منذ الطفولة تربطهما سويا منذ أن كان عمرهما 6 سنوات، مضيفا: بيننا كيميا من زمان والتصوير كان هوايته بجانب الكتابة والسيناريو.

ونوه المطرب هيثم نبيل أنه لحن ولد الغلابة والبرنس وجعفر العمدة والونش والكثير من الأعمال، معلقا: بتمتع لما بيغني ألحاني فنانين كبار مثل تامر حسني وأحمد سعد وعمر كمال.