إنشاء مبنى خدمي استثماري لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في الوادي الجديد

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمقر المبنى الخدمي الجاري تنفيذه بجوار مركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة؛ وذلك لصالح دعم موارد المركز و خدمة منتفعيه.

وأشار المحافظ إلى أن المبنى يضم صالات لياقة بدنية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية ومحال تجارية وعيادات طبية ووحدات سكنية وإدارية، يخصص عائدها لصالح الإنفاق على احتياجات المركز وتطوير خدماته، والمقرر افتتاحها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

و يقدم مركز حسن حلمى خدمات متكاملة لتأهيل ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة وإتاحة خدمات طبية وترفيهية لهم وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية والعلاجية حيث يتكون المبنى من عدة أجزاء تتضمن مبنى مكون من طابقين واستراحة لإقامة الوافدين من أسر الاطفال الخاضعين للعلاج.