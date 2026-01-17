قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل مر النبي على مصر في ليلة الإسراء والمعراج؟.. علي جمعة: زارها مرتين

مر النبي على مصر
مر النبي على مصر

لاشك أن الاستفهام عن هل مر النبي على مصر في الإسراء والمعراج ؟، يعد أحد أسرار هذه الليلة المرتبطة ببلدنا الحبيب مصر، فإذا كانت قصة ليلة الإسراء والمعراج وما حدث فيها من معجزات معلومًا للكثيرين، فلا تزال هناك عجائب لا نعرفها عن هذه الليلة المباركة، التي اقتربت ذكراها كثيرًا، ولعل هذا ما يطرح السؤال عن هل مر النبي على مصر في الإسراء والمعراج ؟.

هل مر النبي على مصر في الإسراء والمعراج

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - زار جبل الطور في مصر، منوهًا بأن الطور هو الجبل الذي تجلى عليه الله جل وعز لموسى عليه السلام، وهو من الأماكن التي ذكر الله تعالى فيها من قرآنه مصر.

وأوضح “ جمعة ” ، في إجابته عن سؤال: ( هل النبي مر على مصر في الإسراء والمعراج ؟)، أن الله عز وجل يقسم بهذا الجبل الذي شهد ذلك التجلي، وهو من الأماكن التي زارها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وصلى بها ركعتين.

وأشار إلى أنه في بعض الروايات التي صححها ابن حجر العسقلاني أن رسول الله نزل فصلى ركعتين في الطور، ووطأ أرض مصر ليلة الإسراء والمعراج".

وتحدث العديد من الفقهاء والأئمة عن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم زار مصر مرتين، الأولى كانت أثناء رحلة الإسراء والمعراج، والثانية خلال رحلات التجارة التي قام بها النبي قبل البعثة.

وورد أنه بعد أن عُرج به أثناء رحلة الإسراء والمعراج إلى السماء، نزل النبي في خمسة أماكن، طلب منه جبريل أن يصلي فيها، كانت منهم منطقة طور سيناء، حيث كلم الله سيدنا موسى عليه السلام .

وورد أن هناك العديد من الآراء التي ترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مصر ، ففي حديث طويل رواه عدد من أصحاب السنن حيث رواه الإمام الطبراني والإمام البيهقي والإمام البزار وصححه الإمام الطبراني في كتابه "دلائل النبوة" من حديث شداد بن أوس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به مر بأرض ذات نخل، فأمره جبريل عليه السلام أن ينزل من فوق البراق ليصلي، فصلى ثم أخبره أن المكان الذي فيه هو يثرب أو طيبة، وإليها المهاجرة، ثم أمره أن يصلي عندما مر بمدين عند شجرة موسى، وهي التي استظل بها بعد أن سقي الغنم للمرأتين قبل أن يلتقي بأبيهما، كما قال بعض الشراح، ولما مر الركب بطور سيناء أمره أن يصلي أيضا، وذلك حيث كلم الله موسى، وعند المرور ببيت لحم صلي أيضا، وذلك حيث ولد عيسى بن مريم).

وجاء في رحلة الإسراء والمعراج، التي أسرى الله بها بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، نزل النبي في خمسة أماكن، طلب منه جبريل أن يصلي فيها، ذكرها البزار والطبراني والبيهقي والقسطلاني والإمام أحمد بن حنبل وبرهان الدين الحلبي والنبهاني.

الأماكن الخمسة

1- يثرب: لمَّا بلغوا أرضًا ذات نخل، قال جبريل: انزل فصلِّ هنا، ففعل. فقال جبريل: صلَّيْتَ بِطَيْبَةَ وإليها المهاجر.

2- مدين: لمَّا بلغ مدين قال جبريل: انزل فصلِّ. ففعل. فقال جبريل: صَلَّيْتَ بمَدْيَنَ، حيث عاش شعيبٌ.

3- طور سيناء: لمَّا بلغ طورَ سَيْنَاءَ قال جبريل: انزل فصلِّ. ففعل. فقال جبريل: صَلَّيْتَ بطورِ سَيْنَاءَ حيث ناجى الله موسى.

4- بيت لحم: لمَّا بدت أرضٌ لهـا قصورٌ، قال جبريل: انزل فصلِّ. ففعل. فقال: صَلَّيْتَ ببيتِ لحم حيث وُلِدَ عيسى.

5- قبر موسى: لمَّا مَرّ على قبرِ موسَى، وهو يصلِّى في قبرِهِ عند الكثيبِ الأحمرِ، قال جبريل: انزل فصلِّ. ففعل.

وورد في كتب السيرة والحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء مر على عدد من الأماكن المباركة، ومنها مصر، وتحديدًا في طور سيناء، فبعد أن مر البراق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على طيبة - المدينة المنورة الآن - وكذلك أرض مدين بالقرب من منطقة تبوك.

 سار البراق إلى أن وصل بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وجبريل عليه السلام إلى طور سيناء في مصر حيث كلم الله نبيه موسى تكليمًا، فقال له جبريل: انزل فصلّ، فنـزل فصلى.

و نقل النسائي في سننه، حديث أنس بن مالك، الذي يقول فيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل طالبه بأن ينزل من على البراق ويصلي بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام، وتم تأكيد هذه الروايات في كتاب السيرة النبوية لأبي العزائم.

هل مر النبي على مصر في الإسراء والمعراج مر النبي على مصر في الإسراء والمعراج مصر في الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج رحلة الإسراء والمعراج الدكتور علي جمعة علي جمعة

بالصور

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة مهملة في الرجيم
أحدث وصفات السوشي المنزلي
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
