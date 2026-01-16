قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليلة الإسراء والمعراج.. دعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة
ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 16-1-2026
تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة
وزير الإنتاج الحربي: تقدم كبير في مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة»
الإسراء والمعراج.. ما سبب حدوث هذه الرحلة للنبي؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ماتشادو الفائزة بنوبل للسلام منحتني الجائزة تقديرا لجهودي
فلكيًا بالأرقام والتفاصيل .. موعد ميلاد هلال شعبان وبداية أول أيام رمضان 2026 وساعات الصيام المتوقعة
دعاء آخر جمعة في شهر رجب لتفريج الهم والكرب .. أدركها بـ 30 كلمة لا ترد
وزير الإسكان: متابعة مشروعات «حياة كريمة» تضمن سرعة استفادة المواطنين
كيف يجتاز منتخب مصر الهزيمة من السنغال؟
ديني

ليلة الإسراء والمعراج.. دعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة

ليلة الإسراء والمعراج
ليلة الإسراء والمعراج
أمل فوزي

لم يتبق من ليلة الإسراء والمعراج إلا دقائق قليلة ، حيث بدأت من غروب شمس أمس الخميس الموافق 26 من شهر رجب 1447 هـ 15 يناير 2026م، فها نحن الآن نشهد أخر ساعة من ليلة الإسراء والمعراج ، والتي لا ينبغي لعاقل أن يفوت الدعاء فيها بأي حال من الأحوال، خاصة وأن ليلة الإسراء والمعراج هي المنحة الربانية التي مسحت الأحزان من قلب رسولنا -صلى الله عليه وسلم- وفيها جبر الله تعالى خاطره ، ومن ثم ليس من الحكمة تضييع هذه الفرصة الذهبية والمتمثلة في دعاء ليلة الإسراء والمعراج المستجاب ، لأن الدعاء بهذا الوقت قبل الفجر يدخل ضمن دعاء الثلث الأخير من الليل ، فإن دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج يعد من أهم وأحرى الأدعية المستجابة، التي من شأنها تغيير حياتك 180 درجة ، خاصة وأنه يجمع بين مواطن الإجابة والبركة، من هنا تنبع أهمية دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج .

ليلة الإسراء والمعراج

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لم يرد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- دعاء ليلة الإسراء والمعراج المستحب، إلا أنه يمكن للمسلم الدعاء بأي دعاء آخر، وتعتبر الإسراء والمعراج من المعجزات الإلهية التي لها مكانة خاصة في الدين الإسلامي.

وأوضحت أن الإسراء والمعراج معجزةً إلهيَّة متكاملةً أيَّدَ الله بها نبيَّهُ محمدًا -عليه الصَّلاة والسَّلام-،ونَصَر بها دعوتَهُ، وأظهَرهُ على قومِه بدليلٍ جديد ومعجزةٍ عظيمةٍ يعجزُ عنها البَشر.

ويمكن القول في دعاء الإسراء والمعراج، أنه قبل ليلة الإسراء والمعراج أن وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعو الله بعد أن كذبه أهل الطائف، قائلًا: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ، فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ»، رواه الطبراني في " الدعاء " (ص/315) واللفظ له.

وعقب دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أرسل إليه الله -عز وجل- جبريل -عليه السلام- وهو من رافقه في رحلة الإسراء والمعراج ، حيث أسرى النبي من مسجد الله الحرام، إلى المسجد الأقصى، ثم عرج إلى السماء.

دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج

1.اسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك.
2. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي ، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني.
3. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.
4. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا يحيى.
5. اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.
6. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.
7.يا رب يا رب يا رب.. اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك.. يا مغيث اغثني .. يا مغيث اغثني..يا مغيث اغثني.

ليلة الإسراء والمعراج دعاء ليلة الإسراء والمعراج دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج دعاء الإسراء والمعراج

