قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. عرض أوروبي من الدوريات الكبرى يعطل تجديد نجم الأهلي
أخبار التوك شو| كواليس خطيرة يكشفها مصطفى بكري عن ثورة يناير .. حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
4 مباريات قوية فى ختام الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر اليوم
أسعار السكر والزيت والدقيق في التموين اليوم السبت 17-1-2026
الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو
موعد مباراة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
أسامة حسن يوجه رسالة دعم لـ حسن شحاتة: ربنا يشفيك ويعافيك
عاهد بسيسو: رؤية حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة مبنية على الخطة المصرية
نداء عاجل من الجيش السوري بعدم دخول المدنيين إلى ريف حلب
تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة
هل مر النبي على مصر في ليلة الإسراء والمعراج؟.. علي جمعة: زارها مرتين
أحزاب: المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تعكس محورية الدور المصري في دعم الدولة الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| كواليس خطيرة يكشفها مصطفى بكري عن ثورة يناير .. حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
كشف الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، رؤيته لتطوير قصور الثقافة في مصر ودورها في العصر الرقمي، مؤكدًا أن هذه المؤسسات لا تزال قادرة على أداء رسالة ثقافية فاعلة، بشرط تحديث أدواتها وربطها بالتحولات التكنولوجية التي فرضت نفسها على المشهد الثقافي عالميًا.

بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
علق الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية القوة.

هرم الخشوع في القراءة.. دولة التلاوة يحتفي بالشيخ محمد صديق المنشاوي
في تقرير صوتي من تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، يسلط برنامج "دولة التلاوة" الضوء على حياة الشيخ محمد صديق المنشاوي، أحد أعظم قراء القرآن في مصر والعالم العربي.

تحذيرات مبكرة قبل 25 يناير 2011 .. كواليس خطيرة يكشفها مصطفى بكري وقت اندلاع الثورة
كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل خطيرة تتعلق بتحذيرات أطلقها رئيس قطاع جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق بشأن أحداث 25 يناير، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن وليد الصدفة أو تعبيرًا عشوائيًا عن غضب شعبي، بل جاء نتيجة تخطيط طويل استغلته أطراف بعينها، في مقدمتها جماعة الإخوان، لنشر الفوضى والاعتداء على مؤسسات الدولة وتقويض جهاز الشرطة.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات جديدة بشأن طقس الأسبوع من خلال بيانا جديدا لها عن حالة الطقس في مصر.

مصر أحبطت مخطط التهجير .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل المرحلة الجديدة في غزة
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية دور محوري وثابت لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن مصر كانت وما زالت الداعم الأول لفلسطين بكل قوة، ونجحت في وقف مخطط التهجير ومنع تصفية القضية الفلسطينية، بفضل موقف حاسم وواضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
قال اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تصحيح المسار في العملية الانتخابية الأخيرة، مؤكدًا أنه لولا هذا التدخل؛ لكانت الأمور قد اتخذت مسارًا مختلفًا تمامًا.

صناعة الحبوب: مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج وتصدير الفاصوليا
أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة صناعة الحبوب، أن المخزون من السلع الغذائية يكفي لأشهر كثيرة بعد رمضان، ولا توجد مشكلات بخصوص أي سلع غذائية.
شعبة العطارة: أسعار البلح والزبيب في متناول الجميع قبل رمضان
أكد محمد الشيخ رئيس شعبة العطارة، أنه يتم الآن الاستعداد لـ شهر رمضان المبارك، موضحًا أن جميع التجار يوفرون السلع الخاصة برمضان قبل حلول الشهر الكريم.

فاروق حسني الثقافة قصور الثقافة عمرو أديب دولة التلاوة مصطفى بكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

حالة الطقس

أمطار على هذه المناطق .. بيان عاجل من الأرصاد

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الأهلي

نادي الرياض السعودي يخطف صفقة الأهلي الجديدة.. ماذا حدث في الميركاتو؟

ترشيحاتنا

سهير موسى رئيس مصر للطيران للخدمات الجوية

الخدمات الجوية.. مصر للطيران تحقق أعلى صافي أرباح في تاريخ الشركة خلال 2025

البابا تواضروس والقس أندرية زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يوجّه رسالة تقدير ومحبة للبابا تواضروس

مؤتمر صحفي لإطلاق عقار ويجوفي في مصر

نوفو نورديسك تعلن عن إطلاق ويجوفي في مصر وهو علاج من فئة GLP-1 معتمد لعلاج السمنة وزيادة الوزن لدى البالغين والمراهقين من سن 12 عاما الذين يعانون من مشاكل صحية تتعلق بالوزن

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد