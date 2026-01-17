أخبار التوك شو| كواليس خطيرة يكشفها مصطفى بكري عن ثورة يناير .. حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها

كشف الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، رؤيته لتطوير قصور الثقافة في مصر ودورها في العصر الرقمي، مؤكدًا أن هذه المؤسسات لا تزال قادرة على أداء رسالة ثقافية فاعلة، بشرط تحديث أدواتها وربطها بالتحولات التكنولوجية التي فرضت نفسها على المشهد الثقافي عالميًا.

بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة

علق الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية القوة.

هرم الخشوع في القراءة.. دولة التلاوة يحتفي بالشيخ محمد صديق المنشاوي

في تقرير صوتي من تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، يسلط برنامج "دولة التلاوة" الضوء على حياة الشيخ محمد صديق المنشاوي، أحد أعظم قراء القرآن في مصر والعالم العربي.

تحذيرات مبكرة قبل 25 يناير 2011 .. كواليس خطيرة يكشفها مصطفى بكري وقت اندلاع الثورة

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل خطيرة تتعلق بتحذيرات أطلقها رئيس قطاع جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق بشأن أحداث 25 يناير، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن وليد الصدفة أو تعبيرًا عشوائيًا عن غضب شعبي، بل جاء نتيجة تخطيط طويل استغلته أطراف بعينها، في مقدمتها جماعة الإخوان، لنشر الفوضى والاعتداء على مؤسسات الدولة وتقويض جهاز الشرطة.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات جديدة بشأن طقس الأسبوع من خلال بيانا جديدا لها عن حالة الطقس في مصر.

مصر أحبطت مخطط التهجير .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل المرحلة الجديدة في غزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية دور محوري وثابت لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن مصر كانت وما زالت الداعم الأول لفلسطين بكل قوة، ونجحت في وقف مخطط التهجير ومنع تصفية القضية الفلسطينية، بفضل موقف حاسم وواضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية

قال اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تصحيح المسار في العملية الانتخابية الأخيرة، مؤكدًا أنه لولا هذا التدخل؛ لكانت الأمور قد اتخذت مسارًا مختلفًا تمامًا.

صناعة الحبوب: مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج وتصدير الفاصوليا

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة صناعة الحبوب، أن المخزون من السلع الغذائية يكفي لأشهر كثيرة بعد رمضان، ولا توجد مشكلات بخصوص أي سلع غذائية.

شعبة العطارة: أسعار البلح والزبيب في متناول الجميع قبل رمضان

أكد محمد الشيخ رئيس شعبة العطارة، أنه يتم الآن الاستعداد لـ شهر رمضان المبارك، موضحًا أن جميع التجار يوفرون السلع الخاصة برمضان قبل حلول الشهر الكريم.