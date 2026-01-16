صناعة الحبوب: مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج وتصدير الفاصوليا

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة صناعة الحبوب، أن المخزون من السلع الغذائية يكفي لأشهر كثيرة بعد رمضان، ولا توجد مشكلات بخصوص أي سلع غذائية.

وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن مصر تصدر أصناف كثير من البقوليات، ولا يوجد نقص، موضحًا أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم في انتاج وتصدير الفاصوليا، وأن مصر بها فائض من الأرز، وهناك وفرة في الفول.

السلع الغذائية

ولفت إلى أن سعر الدولار مستقر، وأن هذا له تأثير إيجابي على أسعار السلع هذا العام، موضحًا أن الفاصوليا التي كانت تسجل في العام الماضي 60 جنيه، لكن الآن تسجل 35 جنيه 40 جنيه، وأن اللوبيا أيضًا نفس سعر الفاصوليا كانت تسجل 60 واليوم 35 جنيه، ولا يوجد تخوف من نقص أي سلعة.