حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية

قال اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تصحيح المسار في العملية الانتخابية الأخيرة، مؤكدًا أنه لولا هذا التدخل؛ لكانت الأمور قد اتخذت مسارًا مختلفًا تمامًا.

ثورة 25 يناير

وأضاف عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن جهاز أمن الدولة حذّر منذ ثورة 25 يناير، من أن ما يحدث في تونس وعدد من الدول المجاورة؛ كان مخططًا، ومؤامرة منظمة، إلا أن تلك التحذيرات لم تلقَ التصديق في ذلك الوقت.

القوات المسلحة والشرطة

وأشار إلى أن التعاون بين القوات المسلحة والشرطة خلال تلك المرحلة، كان تعاونًا قويًا وإيجابيًا، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية حذّرت مبكرًا من جماعة الإخوان، وكانت لديها رؤية كاملة وواضحة لتحركاتهم وأساليب عملهم.

ولفت اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إلى أن التقرير الذي أعده الجهاز في 25 يناير؛ جاء ثمرة عمل شاق ومتواصل ليلًا ونهارًا، بهدف حماية مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عندما كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية.