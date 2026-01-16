مصطفى بكري: مصر تصدت لمخططات التهجير وتمسكت برفض تصفية القضية الفلسطينية

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الدور المصري ظل محوريًا وثابتًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تحملت ضغوطًا كبيرة في سبيل الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



موقف الرئيس السيسي

وأوضح بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسمًا منذ اللحظة الأولى، حين أعلن بوضوح رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مشددًا على أن هذا الموقف لم يشهد أي تراجع أو تردد، بل تُرجم إلى تحركات سياسية ودبلوماسية فعالة.



وأشار إلى أن الدولة المصرية نسّقت بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية، ولعب الرئيس السيسي دورًا مهمًا بمشاركة أجهزة المخابرات العامة ووزير الخارجية، في إدارة الملف الفلسطيني ودفع جهود التهدئة.

الترتيبات السياسية والأمنية

وأضاف بكري أن قطاع غزة يدخل اليوم مرحلة جديدة من التهدئة، تستهدف إرساء شكل من أشكال الإدارة المستقرة، لافتًا إلى إعلان حركة حماس تسليم القطاع، بما يمهد لمرحلة جديدة من الترتيبات السياسية والأمنية في غزة.