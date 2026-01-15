قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصقيع والضباب.. الأرصاد تُحذر من ظواهر جوية تضرب البلاد غدا
الخارجية الفلسطينية: وفاء إسرائيل بالتزاماتها شرط أساسي لتنفيذ اتفاق غزة
ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
أخبار البلد

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة وقائمة الإجازات الرسمية كاملة

عبد الفتاح تركي

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة .. يترقب ملايين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في مصر موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة، باعتبارها واحدة من أبرز الإجازات الرسمية خلال العام، لما تحمله من قيمة وطنية، إلى جانب كونها فرصة للراحة وقضاء وقت أطول مع الأسرة أو الأصدقاء.

ويزداد الاهتمام بهذه الإجازة تحديدًا مع بداية كل عام جديد، في ظل تساؤلات متكررة حول إمكانية ترحيلها إلى نهاية الأسبوع وفقًا لسياسة الحكومة المعمول بها في السنوات الأخيرة.

إجازة عيد الفطر

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة

وفقًا للأجندة الرسمية المعتمدة، توافق إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة يوم الأحد الموافق 25 يناير. وتعد هذه المناسبة إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك طبقًا لقانون العمل المصري والقرارات المنظمة للإجازات الرسمية.

وتشير التوقعات إلى احتمالية ترحيل إجازة 25 يناير 2026 إلى يوم الخميس بدلًا من يوم الأحد، وذلك ضمن سياسة الحكومة الهادفة إلى ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى نهايته، بما يحقق التوازن بين مصلحة العاملين واستمرارية العمل داخل المؤسسات.

وحتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي يؤكد أو ينفي مسألة الترحيل، ومن المنتظر حسم هذا الأمر قبل موعد الإجازة بعدة أيام.

أهمية إجازة عيد الشرطة للعاملين

تمثل إجازة عيد الشرطة مناسبة وطنية ذات رمزية خاصة، حيث تحيي ذكرى بطولات الشرطة المصرية وتضحياتها. وبالنسبة للعاملين، فإن هذه الإجازة تمثل فرصة مهمة لالتقاط الأنفاس بعد أسابيع من العمل، خاصة مع كونها تأتي في شهر يناير الذي يشهد عادة عودة قوية إلى وتيرة العمل بعد انتهاء عطلات نهاية العام.

كما أن معرفة موعد الإجازة بشكل مبكر يساعد الموظفين على التخطيط المسبق للأنشطة العائلية أو السفر أو حتى تنظيم الالتزامات الشخصية، وهو ما يفسر تصدر هذا الموضوع محركات البحث مع اقتراب موعد المناسبة.

30 يومًا إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد في هذه الحالة

سياسة ترحيل الإجازات الرسمية

خلال السنوات الأخيرة، اتبعت الحكومة سياسة واضحة بترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تتزامن مع أيام منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف تقليل تعطيل سير العمل داخل المصالح الحكومية والشركات، مع منح الموظفين فرصة الاستفادة من عطلة متصلة بنهاية الأسبوع.

وبناءً على هذه السياسة، يترقب العاملون صدور القرار الرسمي بشأن ترحيل إجازة 25 يناير 2026 من عدمه، خاصة أنها توافق يوم الأحد، وهو ما يجعل خيار الترحيل إلى الخميس مطروحًا بقوة، لكنه يظل مرهونًا بالقرار الحكومي النهائي.

قائمة الإجازات الرسمية في عام 2026

تشمل أجندة الإجازات الرسمية في عام 2026 عددًا من المناسبات الدينية والوطنية التي يحصل خلالها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على إجازات مدفوعة الأجر. وتأتي هذه الإجازات موزعة على مدار العام بما يمنح الموظفين فترات متقطعة من الراحة.

إجازات شهر يناير 2026

يشهد شهر يناير 2026 ثلاث إجازات رسمية مهمة. الأولى يوم الأربعاء الموافق 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد الشرقي.

والثانية يوم الاثنين الموافق 19 يناير بمناسبة عيد الغطاس. والثالثة يوم الأحد الموافق 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة.

إجازات شهر مارس 2026

تبدأ إجازات شهر مارس يوم الخميس الموافق 19 مارس مع وقفة عيد الفطر المبارك.

ثم تمتد إجازة عيد الفطر من يوم الجمعة 20 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس، لتمنح العاملين عطلة متصلة لعدة أيام.

إجازة 3 أيام

إجازات شهر أبريل 2026

يتضمن شهر أبريل عددًا من الإجازات المرتبطة بالمناسبات الدينية.

حيث يوافق يوم الأحد 5 أبريل إجازة أحد الشعانين.

وتمتد إجازة الأسبوع المقدس من الخميس 9 أبريل وحتى الاثنين 13 أبريل.

كما يوافق يوم الاثنين 13 أبريل إجازة شم النسيم.

إجازات شهر مايو 2026

يشهد شهر مايو مجموعة من الإجازات الوطنية والدينية. حيث يوافق يوم السبت 25 مايو إجازة عيد تحرير سيناء.

ويوافق يوم الجمعة 1 مايو إجازة عيد العمال. كما يوافق يوم الثلاثاء 26 مايو وقفة عيد الأضحى. ويوافق يوم السبت 30 مايو إجازة عيد الأضحى.

إجازات شهر يونيو 2026

يوافق يوم الخميس 18 يونيو إجازة رأس السنة الهجرية، وهي من الإجازات الدينية الرسمية التي يحصل خلالها العاملون على يوم راحة مدفوع الأجر.

إجازات شهر يوليو 2026

يتضمن شهر يوليو مناسبتين وطنيتين مهمتين. حيث يوافق يوم الخميس 2 يوليو إجازة عيد ثورة 30 يونيو. كما يوافق يوم الخميس 23 يوليو إجازة عيد ثورة 23 يوليو.

إجازات شهر أغسطس 2026

يوافق يوم الثلاثاء 26 أغسطس إجازة المولد النبوي الشريف، وهي من الإجازات الدينية التي تحظى باهتمام واسع من الموظفين.

إجازات شهر أكتوبر 2026

تختتم الإجازات الرسمية في عام 2026 بإجازة عيد القوات المسلحة، التي توافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، إحياءً لذكرى نصر أكتوبر المجيد.

