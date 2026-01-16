بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة

علق الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية القوة.

واضاف عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة اجتمعت، وهذا يعني أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة قد اكتملت، وهذه اللجنة بديل عن حماس وعن أي طرف موجود هناك، وتدير القطاع بشكل واضح.

ولفت الإعلامي عمرو أديب، أن الوقت جاء لتحريك الأمور في قطاع غزة، ونبدأ في عودة الحياة بشكل طبيعي في قطاع غزة.

وأكمل عمرو أديب، أن هذا يعني أن الحل العربي تحقق على الأرض وهى لجنة عربية فلسطينية تدير الأرض، وما انتظرته تحقق، ونأمل أن تسير الأمور بسلام وسلاسة، وكما ينبغى.