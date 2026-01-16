قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية القوة.

واضاف عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة اجتمعت، وهذا يعني أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة قد اكتملت، وهذه اللجنة بديل عن حماس وعن أي طرف موجود هناك، وتدير القطاع بشكل واضح.

ولفت الإعلامي عمرو أديب، أن الوقت جاء لتحريك الأمور في قطاع غزة، ونبدأ في عودة الحياة بشكل طبيعي في قطاع غزة.

وأكمل عمرو أديب، أن هذا يعني أن الحل العربي تحقق على الأرض وهى لجنة عربية فلسطينية تدير الأرض، وما انتظرته تحقق، ونأمل أن تسير الأمور بسلام وسلاسة، وكما ينبغى.

عمرو أديب غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

غدا بشمال سيناء.. انطلاق الأسبوع الـ40 لأطفال المحافظات الحدودية أهل مصر

محافظ الغربية

العبور الآمن لأهالي المحلة| منظومة إشارات ذكية.. ممرات مشاة فسفورية بشارع البحر.. وتوجيهات من محافظ الغربية

سيارة الشيخ الشعراوي

حكاية إعلان سيارة الشعراوي في معرض سيارات بالمنوفية لبيعها.. ما القصة؟

بالصور

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ارض زراعية
ارض زراعية

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد