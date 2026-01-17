نادي بورتسموث الإنجليزي يتعاقد مع الدولي الجامبي إيبو آدامز

أكد نادي بورتسموث المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي تعاقده رسميًا مع لاعب خط الوسط إيبو آدامز قادمًا من نادي ديربي كاونتي بعقد يمتد لموسمين ونصف، في صفقة بلغت حوالي 500 ألف جنيه إسترليني.

ويُعد آدامز، البالغ من العمر 30 عامًا، من العناصر البارزة في وسط الملعب، وقد شارك مع ديربي كاونتي في 89 مباراة منذ انتقاله إليه في يناير 2024، وسجل خلالها عدة أهداف وساهم بشكل قوي في أداء الفريق في البطولات المختلفة.

ويتميز اللاعب الجامبي الدولي بقدرته على قطع الكرات وتنظيم اللعب من العمق، وهو ما جعل مدرب بورتسموث يرى فيه إضافة مهمة لخط وسط الفريق في المرحلة المقبلة، خاصة مع سعي النادي لتعزيز صفوفه ومنافسة الفرق الأخرى في الدوري.

آدامز سبق له اللعب في عدة أندية إنجليزية أبرزها كارديف سيتي وفورست جرين روفرز وليتون أورينت، كما مثل منتخب غامبيا دوليًا منذ 2017، مما يمنحه خبرة كبيرة على المستوى الدولي والمحلي.

ومن المقرر أن ينضم آدامز إلى تدريبات الفريق الجديد قريبًا، على أمل أن يُحدث تأثيرًا فوريًا وسط بورتسموث خلال المباريات القادمة.