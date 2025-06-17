مجمع حرفي.. محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير الحملة الميكانيكية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية اليوم، مقر الحملة الميكانيكية التابعة لديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية المعنية.

تابع المحافظ الانتهاء من أعمال إنشاء المبنى الإداري الملحق بالحملة والذي يضم مكاتب إدارية وورش إصلاح وصيانة ومخازن ودورات مياه، موجهًا بسرعة رفع كفاءة الجراج وتقسيمه ليضم حملات كافة المديريات والمصالح الحكومية.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ مشروع إنشاء المجمع الحرفي الجاري تنفيذه بمدينة الخارجة على مساحة ١٠٠٠م٢، والذي يضم ورشا حرفية ووحدات إنتاج مستلزمات تعبئة وتغليف التمور ومساحات تدريبية، مشيرًا إلى أنه جار البدء في تنفيذ مجمع آخر بمركز بلاط بالتزامن مع انتهاء العمل بمجمع الخارجة.