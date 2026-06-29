الاتحاد الأوروبي يشدد قبضته على الواردات الصينية برسوم جديدة

تستعد المفوضية الأوروبية لفرض رسم جمركي جديد بقيمة 3 يورو على الطرود الصغيرة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى الحد من تدفق الواردات الصينية منخفضة التكلفة، وحماية المتاجر الأوروبية التي تواجه ما تصفه بروكسل بـ"تصحر" الشوارع التجارية.
وحتى الآن، كان بإمكان المستهلكين شراء بضائع تصل قيمتها إلى 150 يورو دون أي رسوم جمركية بموجب نظام "الحد الأدنى"، ما سمح لمنصات مثل "شي إن" (Shein) و"تيمو" (Temu) بإغراق السوق الأوروبية بسلع رخيصة، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن عدد الطرود منخفضة القيمة ارتفع بشكل هائل من 1.3 مليار في 2022 إلى 5.9 مليار في 2025، يأتي نحو 90% منها من الصين؛ وترى المفوضية أن هذا التدفق الضخم ساهم في تراجع تجارة التجزئة التقليدية وإغلاق العديد من المتاجر، ما أثّر على الوظائف والحياة المجتمعية في المدن الأوروبية.
وإلى جانب التأثير الاقتصادي، كشفت أبحاث أوروبية أن 60% من المنتجات المستوردة عبر المنصات غير الأوروبية لا تتوافق مع قوانين الاتحاد، ما يشكل خطراً على المستهلكين؛ وكانت مستحضرات التجميل والألعاب الأكثر إثارة للقلق، إذ فشل 65% منها في اختبارات السلامة؛ كما تبين أن 63% من المكملات الغذائية المستوردة غير مطابقة للمعايير الصحية، وأن 60% من معدات الحماية المهنية مثل الخوذ والأحذية المقواة غير آمنة.
وفي الشهر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 200 مليون يورو على منصة "تيمو" (Temu) بسبب بيع منتجات غير قانونية أو خطرة؛ وتأمل بروكسل أن يدفع الرسم الجديد المستهلكين إلى التفكير مرتين قبل شراء سلع منخفضة القيمة، وأن يُجبر منصات التجارة الإلكترونية الأجنبية على تقديم بيانات جمركية كاملة، ما قد يحد من نشاطها.
كما بدأت "شي إن" (Shein) بالفعل في تعديل نموذج أعمالها، عبر فتح متاجر مؤقتة ومراكز توزيع داخل أوروبا لتقليل تأثير الرسوم الجديدة؛ وستُطبق هذه الرسوم أيضاً في أيرلندا الشمالية بموجب ترتيبات بريكست، فيما تعتزم المملكة المتحدة فرض رسوم على الطرود الصغيرة ابتداء من أكتوبر 2028.