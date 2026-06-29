ديب سكاي تصبح أول شركة بأمريكا الشمالية تبيع اعتمادات إزالة كربون بتقنية التقاط الهواء المباشر

أصبحت شركة "ديب سكاي" الكندية أول شركة في أمريكا الشمالية تسلم اعتمادات إزالة كربون موثقة باستخدام تقنية الالتقاط المباشر من الهواء، بعد إعلانها أنها قدمت اعتمادات لكل من مايكروسوفت ورويال بنك أوف كندا.

وتختلف تقنية الالتقاط المباشر من الهواء عن التقاط الكربون التقليدي الذي يعالج الانبعاثات عند مصدرها، إذ تعمل الأولى على إزالة ثاني أكسيد الكربون الموجود بالفعل في الهواء.

ونقلت وكالة "بي إن إن بلومبيرج" عن الرئيس التنفيذي للشركة، أليكس بيتري، إن هذا الإنجاز يضع كندا على خريطة الابتكار في مجال إزالة الكربون، رغم أن التقنية مكلفة وصعبة التوسع.

ويزداد الطلب العالمي على اعتمادات إزالة الكربون عالية الجودة، خصوصاً من شركات التكنولوجيا التي تواجه ارتفاعاً في الانبعاثات بسبب توسّع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن عدد المشاريع التي تسلم اعتمادات فعلية ما يزال محدوداً.

وتشغل ديب سكاي منشأة تجريبية في ألبرتا منذ الصيف الماضي، قادرة على التقاط نحو 3000 طن سنوياً، وتتيح لشركات الالتقاط المباشر من الهواء مختلفة اختبار تقنياتها. وقد تم التحقق من أول دفعة من الاعتمادات - 14 طناً من الكربون المحقون تحت الأرض في مايو -من قبل شركة Isometric البريطانية.