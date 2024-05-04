نادين السلعاوي: التركيز وراء فوز الأهلي ببطولة كأس مصر لكرة السلة

عبرت نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في ‏نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى.

‎وأكدت نادين أن التتويج بلقب الكأس جاء بعد مجهود كبير من جميع لاعبات الفريق، بفضل التركيز الشديد طوال اللقاء، والالتزام ‏بتعليمات الجهاز الفني

بقيادة الكابتن طارق خيري‎.‎

‎وأضافت نادين أن فريق سلة الأهلي سيواصل سعيه بقوة للفوز بجميع البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الحالي لإسعاد ‏الجماهير التي تدعم الفريق دائمًا

من أجل حصد الألقاب‎.‎

‎ووجهت نادين الشكر لمجلس إدارة النادي والجماهير بعد الدعم الكبير للفريق خلال الفترة الماضية.



