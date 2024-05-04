نادين السلعاوي: التركيز وراء فوز الأهلي ببطولة كأس مصر لكرة السلة

عبرت نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى.
وأكدت نادين أن التتويج بلقب الكأس جاء بعد مجهود كبير من جميع لاعبات الفريق، بفضل التركيز الشديد طوال اللقاء، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني
بقيادة الكابتن طارق خيري.
وأضافت نادين أن فريق سلة الأهلي سيواصل سعيه بقوة للفوز بجميع البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الحالي لإسعاد الجماهير التي تدعم الفريق دائمًا
من أجل حصد الألقاب.
ووجهت نادين الشكر لمجلس إدارة النادي والجماهير بعد الدعم الكبير للفريق خلال الفترة الماضية.