عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادين السلعاوي: التركيز وراء فوز الأهلي ببطولة كأس مصر لكرة السلة

صدى البلد

عبرت نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في ‏نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى.

‎وأكدت نادين أن التتويج بلقب الكأس جاء بعد مجهود كبير من جميع لاعبات الفريق، بفضل التركيز الشديد طوال اللقاء، والالتزام ‏بتعليمات الجهاز الفني 
بقيادة الكابتن طارق خيري‎.‎

‎وأضافت نادين أن فريق سلة الأهلي سيواصل سعيه بقوة للفوز بجميع البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الحالي لإسعاد ‏الجماهير التي تدعم الفريق دائمًا 
من أجل حصد الألقاب‎.‎

‎ووجهت نادين الشكر لمجلس إدارة النادي والجماهير بعد الدعم الكبير للفريق خلال الفترة الماضية.


 

النادي الأهلي سبورتنج كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد الثلاثي.. قرار حاسم من كولر بشأن أفشة

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

موضوعات متعلقة

إبراهيم سعيد: جوميز مدرب رائع ويستطيع تحقيق كأس الكونفدرالية

فوزي لقجع: أتمنى حصد منتخب عربي كأس العالم 2030 بالمغرب

«سيدات سلة الأهلي» يتوج بكأس مصر

فوزى لقجع : الأهلى أفضل ناد داخل قارة إفريقيا والزمالك مرشح لحصد الكونفدرالية الإفريقية

لقجع ردا على ترشحه لرئاسة الكاف : لن أنافس أبوريدة في أي موقع

لقجع يكشف أسرار تطور الكرة المغربية ودور هاني أبوريدة في إنجازات الأسود

نهضة بركان مثالا.. فوزي لقجع يرد على اتهامات مجاملة حكام المغرب

لقجع يكشف أسرار مشروع المليار دولار في الكاف .. ويقول: طموحاتي أكبر من الوضع الحالي

ترشيحاتنا

تفاصيل فسخ عقد عمرو وردة قبل الموعد المحدد في قبرص

كيف أنقذ أبوريدة الكاف من الانقسام بعد حياتو؟ .. رئيس الاتحاد المغربي يجيب

دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر

تصريح دخول وأبشر .. تحذير من السعودية قبل موسم الحج 2024 | تفاصيل

أصدقاء منذ الطفولة.. هيثم نبيل يكشف علاقته بالمخرج محمد سامي

السودان وتشاد.. كيف عكرت الحرب صفو العلاقات بين الخرطوم ونجامينا؟ قراءة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين اليوجا

بمكونات من مطبخك.. طرق تلوين بيض شم النسيم بألوان طبيعية   

فستان كب.. أسماء إبراهيم تظهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة شبابية

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ