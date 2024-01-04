أحد مشايخ سيناء: القوات المسلحة وقفت جنبا إلى جنب أبناء القبائل في محاربة الإرهاب

أكد الشيخ إبراهيم أبو عليان، أحد رموز مشايخ شمال سيناء، أن القوات المسلحة وقفت جنبا إلى جنب أبناء القبائل في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن دماء جنودنا من القوات المسلحة امتزجت مع دماء أهالي قبائل سيناء.



وقال إبراهيم أبو عليان، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن سيناء تتمتع بوجود العديد من المواد الخام، مؤكدا أن هناك عددا من المصانع لاستغلال تلك المواد والقيام بصناعات من خلالها.

وتابع أحد رموز مشايخ شمال سيناء المشهد في سيناء مرتبك بسبب حرب غزة، مشيرا إلى أن حجم المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة كبير.