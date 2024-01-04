إجراء عاجل من التعليم لاختيار رؤساء ووكلاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2024، بالضوابط والشروط الخاصة بتلك الأعمال أسوة بالأعوام السابقة.

موانع الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموانع العامة (طبقا للنشرة العامة رقم (1) لعام ۲۰۲۳ للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الادارة ولجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2024 مؤكدة انها تتمثل في :

الحرمان من أعمال الامتحانات الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق باعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة

أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الموانع الخاصة بمن يندب، أو يكلف رئيس لجنة نظام مراقبة أو وكيل، ورئيس لجنة إدارة او وكيلاً

الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنه .

أن يكون كل من رئيس اللجنة ، وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلهـ المعلمين معلم أول " على الأقل .

الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الخدمة المدنية الخاضعين للقانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۰۷ وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين في أعمال الامتحانات لاتقل عن ثلاث سنوات في وظيفة اشرافيه داخل لجنة الإدارة اولينة ية وتقدير كفا النظام والمراقبة رئيس قسم (حجرة ) أو وكيل قسم (حجرة ) .

توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل .

ألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا علي الصالح العام .

ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها .

ألا يكون لدية القارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة

أما بشأن ضوابط العمل: ( لمن يندب أو يكلف رئيس لجنة نظام و مراقبة أو وكيل ورئيس لجنة ادارة و وكيل ) :

يتم التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح اليه .

يشترط ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة للجنة وألا يكون من المحالين للمعاش قبل ۳۱ اغسطس من ذات العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم الإعلان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومقرات اللجان عن فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2024 خلال الفترة بدءاً من اليوم الخميس الموافق 4 يناير وحتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲٤/١/١١ .

الأوراق المطلوبة للترشح للعمل في امتحانات الثانوية العامة 2024

ويقوم المرشح بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وطبع استمارة الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 ، والاقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة وملءالبيانات واعتمادها من جهة العمل مع ارفاق الاتى :

بيان حالة وظيفية يدوى حديث

صورة من بطاقة الرقم القومي

صورة شخصية صورة المؤهل

تحليل المخدرات

الشهادة القانونية

مقترح التطوير …. وتقدم جميع المستندات إلى الإدارة العامة للامتحانات

وعلى الفور .. تشكل لجنة برئاسة رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وبعضوية كل من نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2024 والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات ورئيس الإدارة المركزية للأمن ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية وعضوا منسقا يتم اختياره بمعرفة رئيس اللجنة تقوم اللجنة بتحديد موعد لعقد مقابلات للمرشحين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح ويتم أخطار المرشح في حينه.

ويتم إعداد استمارة تقييم للمرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 ، موضحا بها الدرجات التي حصل عليها كل منهم أثناء عقد المقابلات الشخصية ، وترسل بيانات الذين وقع عليهم الاختيار إلى الجهات الأمنية والرقابية موضحا أمام كل منهم العمل المكلف به بالإضافة إلى مرشح احتياطي لكل قطاع .

ثم تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعداد مشروع القرار الوزاري الخاص بتكليف رؤساء ووكلاء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية للعام الحالي .

ويتم إرسال خطابات التكليف لرؤساء ووكلاء لجان الادارة لجان النظام والمراقبة الذين تم اختيارهم للعمل في امتحانات الثانوية العامة 2024 موضحا به المديريات التعليمية التابع لها القطاع .

وفي حالة ظهورأي ظروف تحول دون اشتراك أي من السادة الذين تم اختيارهم للعمل فيقوم السيد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2024 ، بتكليف أحد المرشحين ممن تمت مقابلتهم على أن يكون حاصلا على الموافقات الأمنية اللازمة عليه ، ويكون للجنة الحق في تكليف أى من السادة الذين وقع عليهم الاختيار برئاسة أو وكالة أى لجنة دون التقيد باللجنة المتقدم لها.