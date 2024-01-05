خروج 10 مصابين في حادث تصادم أتوبيس وجرار بالدقهلية

صرح مصدر طبى أن ١٠ أشخاص من مصابى حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب مع جرار علي طريق المطرية - بورسعيد الجديد،بمحافظة الدقهلية غادروا المستشفى عقب تلقيهم العلاج من إجمالى ٣٠ مصابا.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم علي الطريق الدائري الجديد "المطرية-بورسعيد" ووجود عدد من المصابين.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين، وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وجرار، أسفر ذلك عن وقوع ٣٠ شخص مصابا حيث تنوعت إصابتهم ما بين ارتجاج وكسور وتم تلقيهم العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.