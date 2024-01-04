مصرع طفل أثناء عبوره مزلقان القطار بإحدى قرى الدقهلية

لقي طفل مصرعه بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية حيث صدمه قطار خلال عبوره مزلقان السكة الحديد بالقرية وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المطرية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية بوصول جثة هامدة لطفل.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المطرية إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع عمر محمد صلاح خليل ١١ عاما ومقيم قرية العصافرة التابعة للمركز طالب بالصف الأول الإعدادى حيث صدمه القطار خلال عبوره مزلقان القطار،االسلام_ العصافرة .

وبسؤال عددا من الشهود أكدوا أن الطفل كان يعبر الناحية الأخرى للمزلقان عقب عودته من أحد الدروس.

تم التحفظ على الجثمان بالمستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.