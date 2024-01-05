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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير بطولة أفريقيا لكرة اليد: لدينا 13 محترفا في أفضل أندية العالم

بطولة كأس الأمم الأفريقية
بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

تحدث الكابتن عاصم السعدني، مدير بطولة أفريقيا لكرة اليد، عن استعدادات منتخب مصر لـكرة اليد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال السعدني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، على قناة "dmc”: القاهرة كانت مستعدة منذ فترة كبيرة لاستضافة البطولة، ومصر معتادة على استضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة.

وأضاف مدير بطولة أفريقيا لكرة اليد أن هذه البطولة الافريقية هي الثانية على التوالي التي تنظمها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن البطولة ستقام في مجمع الاستاد بصالة ١و٢.

وأردف: الصالة تسع لـ١٦ ألف متفرج وحصلنا على السعة الكاملة، موضحا أن برامج الإعداد لمصر لا تربط بحدث معين لكن تمتد على مدار العام.. لدينا برامج لاعداد المنتخبات، ولدينا 13 محترفا في أفضل أندية العالم.

بطولة إفريقيا لكرة اليد كأس الأمم الافريقية كرة اليد الدولة المصرية

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