كشف جديد في سقارة.. خبير أثري يكشف تفاصيل دفانات ومقابر صخرية

اكد الدكتور احمد عامر الخبير الاثري، ان سقارة هي احد اهم المناطق الأثرية في مصر وعلى مستوي العالم لما بها من اثار هامة جدا من عصر الأسرة الثانية والدولة القديمة والدولة الحديثة والصور المتأخرة.



وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز،وتحديدا فان منطقة سقارة لم يتخ الكشف بها عن سوي من ٤ ل ٥ % من اثارها بالكامل ولذلك فإن الكشف الاخير بسقارة فقد تم الكشف تمثل في بقايا دفن آدمية لرجل بقناع ملون ودفن يجانبه لطفب صغير بالإضافة الى عدد من الدفانات من العصور المتأخرة والعصر البطلمي وبها تابوت من عصر الاسرة الثامنة عسر وهذا التابوت كان بحالة سيئة جدا من الحفظ.

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ومن جانبه أوضح الخبير الأثري أن الدفنات التي تم الكشف عنها تتمثل في بقايا دفنة آدمية لرجل بها قناع ملون، ودفنة أخري لطفل صغير، بالإضافة إلى عدد من الدفنات من العصر المتأخر والبطلمي بها تابوت من عصر الأسرة الثامنة عشر في حالة سيئة من الحفظ بداخله إناء من الألباستر بحالة جيدة.

وأردف :أن البعثة عثرت على العديد من اللقى الأثرية منها تمثالين من التراكوتا للمعبودة إيزيس عليها بقايا لون أبيض وللمعبود حربوقراط الطفل يمتطي طائر، وقناع به بقايا ألوان من الأخضر والأبيض، وأجزاء من تميمتين من الفيانس للمعبودة إيزيس و المعبود بس، وجزء من أوشابتي من الحجر الجيري عليه بقايا كتابات هيروغليفية، وتميمة من الفيانس لعين أوجات، ومسرجة من الفخار، وأوستراكا من الفخار عليها كتابات بالهيراطيقية، بالإضافة إلى بعض الأدوات الفخارية وكسرات من الفخار.

وتابع: وان هذا التمثال عليه بقايا لون أبيض بالإضافة الى قناع من بقايا الوان من الاخضر والاصفر وأجزاء منن تمينتين للمعبودة ازيرس .