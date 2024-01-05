بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 68 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 30 ديسمبر الماضي٢٠٣٣ حتى 5 يناير الجاري٢٠٢٤، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 30 ديسمبر*

أكد وزير التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي الحادي والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام الحالي ٢٠٢٤/٣٠٢٤ شه دورتين تدريبين جديدتين ينفذان لأول مرة هما دورة "الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر" بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار، ودورة "احترافية إدارة الاجتماعات الحكومية" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظه كفر الشيخ، ويستفيد من الدورتين ٥٦ متدربًا من جميع المحافظات، مشيراً إلى أن الأسبوع الـ21 بسقارة يتضمن أيضًا تنفيذ دورة تدريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة" بالتعاون مع مبادرة "مشروعك" يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بمكاتب "مشروعك" بالمحافظات، كما شهد تنظيم دورتين بتكليف رئاسي عن "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، وينفذهما برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي VNG، ويستفيد منهما ٧٥ متدرباً وذلك في ضوء تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوي جميع المحافظات.

وبعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.



*الاثنين 1 يناير*

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهم إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي حققتها الوزارة بالمحافظات في إطار الدور المكلفة به الوزارة خلال عام ٢٠٢٣ وأبرز مستجدات الموقف التنفيذي والتشغيلي لمجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، مشيرًا إلى أن عدد المجمعات التي تم نهو الأعمال الإنشائية بها بلغ حوالى 320 مجمعًا من إجمالي 332 مجمعا، وجارى استكمال العمل بباقي المجمعات وفقًا للجدول التنفيذي والبالغ عددها 12 مجمعا، كما تمت عملية الاستلام الابتدائي لعدد 250 مجمعًا، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 213 مشروعا بنسبة 61% وجارى العمل على نهو 138 مشروعاً بنسبة 39% ليصل إجمالي عدد المشروعات 351 مشروعًا، تتضمن 124 سوقا حضاريا و97 موقف سيارات و130 نقطة إطفاء.

كما استعرض اللواء هشام آمنة، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة من الزيارات التفتيشية المفاجئة علي بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية وذلك خلال عام ٢٠٢٣، موضحًا أن فرق المتابعة بالقطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة قامت على مدار 12 شهرًا ، بعدد 864 حملة تفتيشية (مخطط ومفاجئ) في 25 محافظة، أسفرت تلك الحملات عن إحالة 837 موظفاً بالإدارة المحلية للنيابات ( العامة والإدارية ) والشئون القانونية، وبالنسبة لإنجازات لجنة متابعة أعمال لجنة الإدارة المحلية بالوزارة خلال عام 2023، أكد وزير التنمية المحلية أن لجنة الوزارة شاركت في أعمال (22) لجنة من إجمالي 25 لجنة في مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي بإجمالي (1745) اجتماعا، حيث كانت لجنة الإدارة المحلية أكثر اللجان نشاطاً، وتعد من أعلى اللجان فى مناقشة عدد طلبات الإحاطة.

وكشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات الوزارة لعام 2023 فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية وملفات تطوير ورصف الطرق المحلية والكباري بالمحافظات، معلناً أنه تم صرف مبلغ 20 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وإنشاء الكباري، تم خلالها تطوير ورفع كفاءة 6700 كم من الطرق المحلية، وتنفيذ 15 كوبري سيارات، وفيما يتعلق بإنجازات الوزارة في تنفيذ برنامج دعم مشروعات الكهرباء والإنارة وترشيد الكهرباء خلال عام 2023 تم إنفاق 1,8 مليار جنيه لتحسنين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة شملت شراء محولات ومولدات وكابلات واعمدة انارة وعدد 500 ألف كشاف موفر للطاقة، كما تم ضخ مبلغ 4,578 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات وحدات محلية وتأثيث وتجهيز عدد 100 مجمع خدمات حكومية بالقرى، وأضاف انه تم اعتماد مبلغ 1,6 مليار جنيه لتحسنين خدمات الأمن والإطفاء والمرور لتنفيذ عدد 130 نقطة إطفاء وعدد 200 سيارة اطفاء ، 150 سيارة مرور.

كما التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لمتابعة جهود المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص إنشاء المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات الغذائية بعدد من المحافظات والتي يتم إنشاؤها حالياً فى عدد من المحافظات من بينها الفيوم وكفر الشيخ والسويس والأقصر والشرقية.

*الثلاثاء 2 يناير*

استعرض وزير التنمية المحلية، تقريراً مفصلاً عن جهود مبادرة ( صوتك مسموع ) خلال عام 2023 في حل شكاوي المواطنين الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة في عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها المبادرة ومنها القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أن عدد الرسائل التي وردت إلى مبادرة "صوتك مسموع" خلال عام 2023 بلغ حوالي 185843 رسالة ، حيث تضـمنت هذه الرسائل عـدد 21349 شكـوى تم حـل عدد 16950 شكوى بالإضافة إلى حل عدد 1658 شكوى من الشكاوى الجاري حلها شهريا طوال العام ليصل إجمالي ما تم حله خلال عام 2023 إلى 18608 شكوى بنسبة 87.2 % وجارى حل عدد 2741 شكوى بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة .

وكشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن إنجازات الوزارة في مجال تحسين خدمات المحليات خلال عام 2023، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، مؤكدًا أنّ الوزارة تمكنت بالتعاون البناء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظات، في إنشاء وميكنة وتشغيل 13 مركز تكنولوجي ليصبح عدد المراكز التكنولوجية التي تم إنشاءها 318 مركز تكنولوجي ثابت بالمراكز والمدن والأحياء من إجمالي 341 مركز مستهدف إنشاءه، وجارى نهو تطوير عدد 23 مركز تكنولوجي ثابت.

واستعرض وزير التنمية المحلية، إنجازات وزارة التنمية المحلية في مجال تحسين البيئة وبرنامج النظافة خلال عام 2023 ، مشيرًا الي أنه تم صرف مبلغ 8 مليار جنيه على تحسين البيئة وبرنامج النظافة حيث تم رفع تراكمات تاريخية قدرها (1.5) مليون طن كما تم رفع متولد يومي قدره ( 23) مليون طن كما تم تنفيذ مشروعات بنية أساسية وتسليم عدد ( 1 ) محطة وسيطة ثابتة وتسليم عدد 3 مصانع مخلفات وتسليم عــدد 10 مدافن صحية خلال العام الماضي، موضحًا أنه جار العمل على تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات، لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم نهو تنفيذ (15) مجزر حكومي خلال عام 2023 وجاري تسليمهم لبدء عملهم بالتعاون مع القطاع الخاص والمحافظات للحفاظ علي الاستثمارات التي تم ضخها في هذا المشروع وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية للدولة .

كما استعرض اللواء هشام آمنة، الجهود التي قام بها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال عام 2023 في إطار الخطة التدريبية السنوية للمحليات والذي تنفذها الوزارة بالمركز ، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن إجمالي عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خلال عام 2023 بلغت حوالى 180دورة تدريبية (منهم 20 دورة تم اضافتها على الخطه أثناء التنفيذ) و 83 دورة مستحدثة وجديدة تم تنفيذها لأول مرة واستفاد من جميع هذه الدورات المنفذه في عام 2023 حوالى 6897 متدرب على مدار 11 شهر بواقع 42 أسبوعًا تدريبيًا بإجمالي 1001يوم تدريبي، مؤكدًا علي أن مركز سقارة يعمل علي وضع نظامٍ للعمل يدعم المحافظات فى إدارة التغيير، الأمر الذي يمكن أن يجعل العاملين مُتكيفين وناجحين بشكلٍ فعال، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه الوزارة اتخذت خطوات هامة وفعالة في عام 2023 لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال ذراعيها التمويلين "صندوق التنمية المحلية" والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك"، موضحًا انه تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة خلال عام 2023 حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها 1955 مشروع بتكلفة قدرها 28 مليون جنيه وفرت 2500 فرصة عمل، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل عدد 2000 مشروع متناهي الصغر بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم توفير قروض ميسرة من برنامج " مشــــــروعك " حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال عام 2023 بلغ 10269 مشروع بتكلفة قدرها 2,7 مليار جنيه حققت حوالى 149 ألف فرصة عمل ، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل تنفيذ عدد من المشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة قدرها 4 مليار جنيه.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، إنجازات الوزارة خلال عام 2023 في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في جميع المحافظات على غرار دول العالم المتقدمة والتي تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، مؤكدًا انه تم تشــــــغيل عــــــدد (9) مراكــــــز ســــــيطرة بـمحافظــــــات (بورســــــعيد - الإسماعيلية – الســــــويس - الأقصر - جنوب سيناء- الغربية – والقليوبية – القاهرة- الدقهلية)، وسيتم افتتاح عدد (8) مركز سيطرة تشغيل تجريبي بمحافظات (الفيوم- بني سويف-مطروح- الوادي الجديد – المنوفيـة –اسوان – البحر الأحمر – قنا) خلال الفترة القادمة.

*الأربعاء 3 يناير*

أكد وزير التنمية المحلية أن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) تجاوزت كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة له بالتعاون مع البنك الدولي خلال الست سنوات السابقة منذ بداية البرنامج في عام 2018، مشيرًا إلي ان إجمالي استثمارات المشروعات الجارية والمنتهية في محافظتي سوهاج وقنا حتي نهاية عام 2023 بلغت حوالي 19,2 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 5130 مشروعاً، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4409 مشروع وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 721 مشروع ، وجاءت المشروعات في جميع القطاعات (مياه شرب وصرف صحي – طرق ونقل – دعم الوحدات المحلية -تحسين البيئة – التنمية العمرانية – التنمية الاقتصادية المحلية... وغيره)، مما ساهم في وضع أساس قوي لجعل المحافظات قادرة على دعم التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والمؤسسية.

واحتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، يوم الأربعاء ، الموافق ٣ يناير ٢٠٢٤ بتخريج ١٥٩ متدربا اجتازوا ٥ دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الـ٢١ من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات .

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي تابع خلال الاجتماع قرارات ضبط الأسواق وأسعار السلع الغذائية، مؤكدًا أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الاسعار في ظل اقتصاد السوق الحر ومبدأ العرض والطلب ولكن الأمر يتعلق بتنظيم السوق.

*الخميس 4 يناير*

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.

واستقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظات التي تهم المواطنين في مختلف المجالات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة لهم.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمناء وذلك عقب تشكيله الجديد.

*الجمعة 5 يناير*

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

كما بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

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